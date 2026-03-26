Сара Мълали бе интронизиранa като 106-ия архиепископ на Кентърбъри в историческа церемония - превръщайки се в първата жена, която оглавява Англиканската църква в нейната 1400-годишна история и духовен водач на около 85 милиона англикани по света.

Тържественият ритуал, състоял се на 25 март, отбеляза официалното начало на нейното служение. Около 2000 гости изпълниха древната катедрала в Кентърбъри, сред които принц Уилям и принцеса Кейт, британският министър-председател Киър Стармър, както и множество духовни лидери.

Живот в служба преди олтара

63-годишната Сара Мълали следва необичаен път към най-високия пост в Англиканската църква. Родена през 1962 г. в английския град Уокинг, тя израства в религиозно семейство и става християнка на 16 години. Обучава се за медицинска сестра в Лондон и практикува основно акушерство и грижи за хора, болни от онкологични заболявания.

През 1999 г., едва на 37 години, става най-младият главен медицински директор за Англия. По-късно получава титлата „Дейм командор на Ордена на Британската империя“, еквивалентно на рицарско звание за жени, за заслугите си към сестринството и акушерството.

Докато гради медицинска кариера, тя учи задочно богословие и е ръкоположена за свещеник през 2002 г. През 2004 г. преминава към пълно служение в енория.

Кариерата ѝ в църквата се развива бързо. През 2018 г. е назначена за епископ на Лондон – третият по значимост пост в Англиканската църква. Заема тази длъжност до избирането си за архиепископ на Кентърбъри.

Мълали често е говорила за това как опитът ѝ като медицинска сестра е оформил вярата ѝ. Тя описва миенето на краката на пациенти като практически израз на Божията любов – нещо, което продължава да я води като свещеник и епископ.

Историческа церемония

Службата по въвеждане в длъжност на Мълали се проведе на празника Благовещение – дата, избрана заради символичното ѝ значение.

В първата си проповед тя говори със смирение и благодарност за своя път. Сподели и, че като тийнейджърка „никога не би могла да си представи бъдещето, което я очаква“.

Предизвикателствата пред новия архиепископ

Мълали поема поста в момент, когато Църквата е изправена пред дълбоки разделения. Дебатите за благославянето на еднополови бракове, ролята на жените в ръководството и различията между по-либерални и консервативни сгващания продължават да поставят на изпитание единството ѝ.

Самата Мълали признава, че е преживяла мизогиния (буквално: женомразство), както в медицинската, така и в църковната си кариера. Но въпреки това насърчава жените и младите хора да следват призванието си с увереност.

Важен етап за жените

За мнозина интронизацията на Мълали е значим символ на напредък. Жените започват да бъдат ръкополагани за свещеници в Англия едва от 90-те години, а първите жени епископи – от 2015 г. Издигането ѝ до най-високия пост показва колко далеч е стигнала църквата за сравнително кратко време.

По време на церемонията Сара Мълали се усмихваше широко, посрещната топло от събралите се. Посланието ѝ беше изпълнено с надежда: вярата може да отвори врати, които някога са изглеждали невъзможни.

