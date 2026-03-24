Всяка година празникът Благовещение е на една и съща дата, като името му означава "Блага вест", а буквалният му превод е "Възвестяване". На 25 март се празнува моментът, в който архангел Гавриил се явява пред Дева Мария и съобщава благата вест, че тя ще стане майка на Божия Син.

На тази дата християните празнуваме радостната, благата вест за въплъщението на Божия Син от Света Дева Мария, наречена сетне Богородица, защото родила въплътения Бог. Това събитие описва евангелист Лука в началото на своето евангелие. То е установено като Богородичен празник още в първите векове от живота на Църквата.

На 25 март (в шестия месец след зачеването на свети Йоан Предтеча от Елисавета) изпратеният от Бога Архангел Гавриил се явил на Дева Мария в палестинския град Назарет и й съобщил, че ще роди Спасителя на света Иисус Христос. Той й казал: "Радвай се, благодатна! Благословена си между жените! Ти намери благодат у Бог и ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш Иисус". И докато Девата се чудела как е възможно да зачене без мъж, архангелът й отговорил: "Светият Дух ще слезе върху тебе и силата на Всевишния ще те осени!". Тогава чистата девойка Мария смирено отвърнала: "Ето рабинята на Господ! Нека бъде Неговата воля!".

И щом архангелът си отишъл, се случило най-голямото тайнство в човешката история: по свръхестествен път Девата заченала в непорочната си утроба Сина Божи, Когото евангелист Йоан нарича също Слово Божие. Този евангелист ни предава и думите на Иисус Христос: "Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен".

Именно понеже от непорочното зачатие на Дева Мария се е родил Спасителят на света, затова на днешния ден християните празнуваме "началото на нашето спасение", както се казва в основната песен на Благовещение. Това е един от големите Богородични празници през годината, честван девет месеца преди Рождество Христово. Той винаги се пада през Великия пост, но на този ден се отслабва строгостта на поста (разрешава се яденето на риба), за да се почувства празникът и по този начин.

На тази дата празнуват всички хора с имената Благовест, Благовеста, Благо, Благой, Благоя, Блага, Бончо, Бонка, Блаже, Евелина, Евангелина, Ева, Добринка, Добрин, Добромир, Добромира, Мариан, Мариян, Мариана, Марияна, Вангел, Ванга, Вангелия, Вангелина, Габриела.

Тук ще откриете значението на някои от гореспоменатите имена:

Благой

Означава добър, благ човек. На гръцки името буквално се превежда "Вангел".

Бончо

Това е вариант на името Боню - "добър" или "хубав".

Блаже

Значението е "добър", "кротък" и "мил".

Евангелина

Име с релизиозен произход, което произлиза от думата "евангелие" и се превежда като "благовестителка".

Добромир

Това име има няколко значения - "добър и мирен", "добро на света" или "да носи доброта и мир".

Мариан

Произлиза от древноеврейското име "Мария", което значи "любима".

Ванга

Името е българско и е производно на "аван", което носи смисъла "да се върна" или "да се завърна". Името се асоциира с интуицията и връзката с природата.

Габриела

Разновидност е на "Гавраил", което значи "високо поставен ангел" или "Божия крепост".

Ева

Името означава "живот" или "живителка", като в християнската традиция Ева е позната като първата жена, създадена от Бог.

