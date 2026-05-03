Ново съдебно дело осквернява публичния имидж на империята, изградена от Кайли Дженър, след като бивша нейна служителка твърди, че е била малтретирана по време, когато е работила за младата предприемачка и тв персона.

Случаят повдига въпроси за това как звездата третира служителите си, тъй като това е второто оплакване от бивша нейна служителка, само седмици след друго първото.

Хуана Делгадо Сото, бивша икономка, е завела дело, в което твърди, че е била подложена на расова дискриминация, тормоз и нарушения на трудовите права. Делото е насочено към множество организации, включително компанията на звездата и участващите дъщерни компании, но то подчертава работната среда в луксозния дом на Дженър.

Според съдебни документи, Сото е започнала работа за Кайли Дженър през 2019 г. През годините тя твърди, че са ѝ били отказвани почивки за хранене и отпуски, но ситуацията се е влошила значително през 2023 г. със смяната на прекия ѝ началник.

Снимка: gettyimages

Бившата служителка твърди, че е била подложена на унизителни забележки относно акцента, имиграционния си статус и етническата си принадлежност и е била многократно унижавана. В жалбата си тя твърди, че е съобщила за ситуацията на отдел „Човешки ресурси“ през 2024 г., но предприетите мерки са били временни и недостатъчни.

Освен това, след подаване на жалбата, Хуана твърди, че е била подложена на репресии. Те включват намаляване на заплатата, възлагане на задачи, считани за неразумни, и промяна на работните графици по начин, който е засегнал пряко личния ѝ живот.

Друг шокиращ детайл по случая е свързан с ограниченията, наложени на дома на звездата. Хуана Делгадо Сото твърди, че не ѝ е бил позволен свободен достъп до вода или баня и ѝ е било забранено да пие това, което служителите наричат ​​„водата на Кайли“. Тя е била принудена и да почиства зоните за домашни любимци.

Снимка: Getty Images

Съобщава се, че ситуацията е достигнала критична точка през април 2025 г., когато служителката решила да напише писмо директно към Дженър, в което описва лечението, на което се подлага.

В писмото жената уж е признала: „Трябва да изразя колко ужасно съм малтретирана психически“ и се е извинила, че е обърнала внимание на звездата към ситуацията.

В деня след този жест Хуана Делгадо Сото твърди, че е била заплашена с уволнение и че са ѝ били наложени строги правила, включително забрана да гледа или да общува с Кайли Дженър. „Ако я е видела, е трябвало да изчезне“, се казва в жалбата.

Накрая, през август 2025 г., Сото е подала молба за напускане в съобщение, описващо състоянието си на постоянна тревожност и стрес: „Не мога да правя това повече. Всеки ден се отнасят зле с мен... Не мога да спя и винаги съм тревожна заради начина, по който се отнасят с мен.“

Вълна от съдебни дела

Изглежда историята се повтаря. Друга икономка, Анхелика Васкес, наскоро заведе подобен иск, твърдейки за неприятна работна среда. И двете жени са представлявани от един и същ адвокат, което предполага възможна закономерност в твърденията.

Важно е да се отбележи, че нито едно от оплакванията не обвинява директно Кайли Дженър в лично участие в малтретирането, а по-скоро отговорността се приписва на персонала и компаниите, участващи в управлението на дома.

Представителите на звездата все още не са направили официално изявление, заявявайки, че тя все още не е анализирала подробностите по делото.