Федерален съдия в Ню Йорк отхвърли обвиненията в сексуален тормоз, отправени от актрисата Блейк Лайвли срещу актьора Джъстин Балдони, свързани с участието им във филма „Никога повече“ (It Ends With Us), но остави без промяна два други иска, пише Associated Press.

Съдията Луис Дж. Лиман в Манхатан се произнесе по делото, заведено от Лейвли миналия декември по обвинения за сексуален тормоз, заедно с дузина други.

Балдони и продуцентската компания Wayfarer Studios подадоха контраискове срещу Лайвли и нейния съпруг - актьора от „Дедпул“ Райън Рейнолдс, обвинявайки ги в клевета и изнудване. Съдия отхвърли исковете на Балдони миналия юни.

„Никога повече“ – адаптация по бестселъра от 2016 г на Колийн Хувър, започва като романтична история, но поема мрачния обрат към домашното насилие, бе пуснат през август 2024 г. и надмина очакванията, като спечели 50 милиона долара при дебюта си. Но излизането на филма бе помрачено от спекулациите за разногласията между Лайвли и Балдони.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че скандалът между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони избухна в края на 2024 г. и бързо се превърна в един от най-обсъжданите конфликти в Холивуд. Поводът е официална жалба, подадена от Лайвли през декември, в която тя обвинява Балдони в сексуален тормоз и неподходящо поведение по време на снимките на филма „It Ends With Us“. Според нея работната среда е била напрегната и некомфортна, а част от сцените са били променяни без нейното съгласие.

Случаят излиза извън рамките на снимачната площадка, след като информацията става публична и предизвиква силен медиен отзвук. Лайвли твърди още, че е станала обект на целенасочена кампания за уронване на репутацията ѝ, организирана от екипа на Балдони – нещо, което допълнително засилва напрежението около проекта и отношенията между двамата.

Снимка: Getty Images

От своя страна той категорично отрича всички обвинения и определя твърденията като неоснователни. Конфликтът бързо ескалира в съдебна битка – с поредица от дела и контраискове, включително и срещу медии, отразяващи случая. Така личният и професионален сблъсък между двамата прераства в публична и юридическа война, която продължава да се развива и през 2026 г.

Лайвли играе през 2005 г. в „Женско братство“ и телевизионния сериал „Клюкарката“(2007-2012), преди да се появи в „Градът“ и „Опасни води“.

Балдони започва с участие в телевизионната комедия „Непорочната Джейн“, режисира през 2019 г. „На пет стъпки от теб“ и пише книгата Man Enough, която поставя под въпрос традиционните представи за мъжественост.