В ново интервю в подкаст, Кайли Дженър прави едно от най-откровените си признания през последните години. Тя говори открито за живота си под светлината на прожекторите, за майчинството и за големите промени в живота й. Днес тя гледа на известността по съвсем различен начин.

Как майчинството променя всичко

Кайли Дженър признава, че децата й са променили напълно динамиката в ежедневието й и възприятията за света, които е имала до онзи момент. Когато дъщеря ѝ Сторми започва да задава въпроси за славата и за това защо майка ѝ е известна, това е повратен момент за Дженър. Кайли ѝ показва епизоди от „Keeping Up With the Kardashians“, което я разчувства и я връща към началото на нейния път. Кара я да се замисли и да си даде сметка за много неща, които тогава не е смятала за толкова важни. Тя споделя още, че изпитва едновременно благодарност и носталгия по онези години.

Да растеш пред очите на целия свят

Кайли става известна още като дете, което днес я кара да бъде много по-предпазлива по отношение на собствените си деца. Тя подчертава колко важно е да защитава личния им живот и да ги предпази от натиска на социалните мрежи и медиите. Инфлуенсърката прави всичко възможно да ги държи максимално далеч от светлините на прожекторите и да не закрива прекалено много подробности за живота им.

Нова посока

Освен за личния си живот, Кайли Дженър говори и за професионалното си развитие. През 2026 година тя започва да излиза извън зоната си на комфорт и да експериментира в нова творческа посока. Тя прави стъпки към актьорството, проявява интерес към музиката и обмисля различни нови проекти, с които да разшири публичния си образ отвъд социалните мрежи и бизнеса.

Връзката с Тимъти Шаламе

Макар да пази личния си живот сравнително дискретен, Кайли споменава и партньора си Тимъти Шаламе, за който казва, че буди възхищение у нея заради актьорския талант и начина, по който си върши работата. Двамата са все по-сплотени и щастливи заедно, но рядко коментират връзката си. Кайли признава, че днес тя цени повече личното пространство, поставя семейството си на първо място и внимателно избира какво да споделя публично.