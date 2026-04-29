Кайли Дженър и Тимъти Шаламе отново привлякоха вниманието на фенове и медии, след като бяха забелязани на среща край игрището по време на ключов мач на Ню Йорк Никс.

Срещата бе с изключително значение за сезона на Никс, като серията между двата отбора беше изравнена преди началото на мача. За актьора това не беше първия път, в който присъства на техен мач, той вече бе подкрепил любимия си отбор в предходен двубой от серията, а този път до него беше и любимата му жена - Кайли Дженър.

Любов и спортен адреналин

Двамата седяха на първия ред, заобиколени от други известни личности. Сред тях бяха актьорът Бен Стилър, както и комедийните звезди Тина Фей и Трейси Морган, което допълнително подчерта важността и звездния характер на събитието. За вечерта Дженър избра стилна визия – бели дънки с декоративни елементи, топ и черно кожено яке, докато Шаламе остана верен на непринудения си стил. Присъствието им не остана незабелязано, като двамата често попадат във фокуса на камерите по време на подобни спортни събития.

Припомняме, че връзката между риалити звездата и номинирания за „Оскар“ актьор датира от 2023 г., когато за първи път бяха свързани романтично. Оттогава те постепенно направиха отношенията си публични, включително с появи на големи събития и концерти. Наскоро Кайли сподели и възхищението си от филмовата кариера на Шаламе, като наблегна на ролите му във „Call Me by Your Name“, поредицата „Dune“ и „Wonka“. Междувременно актьорът се готви за премиерата на следващия филм от поредицата „Dune“, който се очаква през декември 2026 г.