Благовещение е един от най-светлите пролетни празници в българския народен и православен календар. Отбелязва се на 25 март и е свързан с благата вест за раждането на Исус Христос. Освен с духовното си значение, празникът е богат и на традиции, обичаи и специални ястия, които присъстват на трапезата във всяко българско семейство.

Според народния календар на Благовещение „всичко се събужда и тръгва“ – цветята разцъфват, птиците се завръщат, а змиите и гущерите излизат от зимните си леговища. Трапезата на Благовещение има особен характер, защото празникът се пада по време на Великденските пости. Въпреки това, църквата разрешава консумацията на риба, което прави менюто по-разнообразно и празнично. Затова рибата е основен акцент на трапезата – най-често се приготвя печена риба, пълнен шаран или рибена чорба.

Коприва, лапад и спанак - няма как без тях!

Освен рибата, на масата задължително присъстват постни ястия, приготвени с много зелени подправки и сезонни продукти. Пролетта вече е настъпила и хората използват свежи зеленчуци като коприва, лапад, спанак и киселец. Едно от най-характерните ястия е копривената супа, която се смята за символ на новото начало и пречистването на организма.

Лозовите сърми също имат своето място на трапезата

Често се приготвят и различни постни баници – с лапад, спанак или праз. Лозовите сарми също са традиционни за празника, особено когато са пълнени с ориз и подправки. Фасулът, лещата и други варива също намират място на трапезата, приготвени по традиционни рецепти.

Обреден хляб

Не липсва и обредният хляб. Той е символ на благополучие и здраве в дома. В някои региони се меси специална пита, която се разчупва и се споделя между членовете на семейството.

Интересен обичай, свързан с Благовещение, е вярването, че на този ден трябва да се яде нещо зелено, за да има здраве през цялата година. Също така се смята, че ако човек чуе кукувица на този ден и е сит, ще бъде сит и богат през годината. Трапезата на Благовещение не е просто съвкупност от ястия, а носи дълбока символика - за нов живот, надежда и благоденствие. Съчетанието от постни ястия и риба отразява както духовното пречистване, така и радостта от благата вест. Това прави празника един от най-обичаните и почитани в българската традиция.

