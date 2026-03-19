На 25 март православната църква отбелязва Благовещение – денят, в който архангел Гавраил съобщава на Дева Мария благата вест, че ще стане майка на Божия син. Но отвъд религиозния си смисъл, празникът е дълбоко вкоренен в българските народни вярвания и бележи началото на пролетта, обновлението и събуждането на природата.

Символ на празника

Според народния календар на Благовещение „всичко се събужда и тръгва“ – цветята разцъфват, птиците се завръщат, а змиите и гущерите излизат от зимните си леговища. Това е ден на новото начало, затова хората вярват, че каквото ти се случи на Благовец, такъв ще бъде целият ти ден.

Какво се прави на Благовец?

Ставане рано и посрещане на пролетта

По традиция хората стават рано сутринта, за да посрещнат новото начало. Вярва се, че ако човек започне деня активно, ще бъде здрав и успешен през годината.

Почистване и подреждане на дома

Един от основните обичаи е пролетното почистване. Смята се, че така се изгонва всичко натрупано и негативно от зимата и се освобождава място за нова енергия.

Огън и символично пречистване

В миналото хората палели огън в двора и го прескачали за здраве. Огънят се възприема като средство за пречистване и защита от злото.

Носене на пари

Според традицията човек трябва да има пари в джоба си. Това се приема като знак за бъдещо благополучие и финансова стабилност през годината.

Започване на нови начинания

Денят се счита за изключително подходящ за започване на нова работа, засаждане или важни решения. Вярва се, че началото, поставено на този ден, ще бъде успешно.

Трапезата на Благовещение

Разрешена е риба

Въпреки че празникът обикновено попада по време на постите, на Благовещение е позволено да се консумира риба. Това го прави по-специален и предпочитан.

Традиционни ястия

На трапезата присъстват разнообразни постни и рибни ястия. Често се приготвят ястия с коприва, лапад или спанак, които символизират пролетта и здравето. Хлябът, медът и орехите също са част от празничната трапеза.

Народни вярвания и символика

Ситост и благополучие

Съществува вярване, че човек трябва да бъде сит и да има пари на този ден, за да бъде такава и цялата година.

Първото кукане на кукувицата

Смята се, че около Благовещение кукувицата за първи път се обажда. Ако човек я чуе и има пари в себе си, това се тълкува като знак за богатство.

Силата на думите

Вярва се, че думите, изречени на този ден, имат особена сила. Затова хората внимават какво казват и се стремят към положителни мисли.

