Александра Богданска добави още едно престижно постижение към международната си кариера. Моделът сподели в профила си в Instagram кадри от новия брой на британския Vogue за месец август, в който участва в стилна фотосесия - момент, който самата тя определя като своя „сбъдната мечта“. British Vogue е сред най-влиятелните модни издания в света и присъствието на неговите страници е признание, до което достигат малко модели.

В публикуваните кадри Богданска позира с впечатляващи бижута на българския бранд Studio Zard, а фотограф на сесията е Златимир Араклиев. Освен финалните снимки, моделът показа и моменти зад кулисите, които разкриват работата по проекта и вниманието към всеки детайл.

За моделката това е поредната крачка в международната ѝ кариера. През последните години тя неведнъж е присъствала на престижни модни събития в Европа, дефилирала е и е работила с международни марки, като постепенно затвърждава името си извън България. Именно подобни проекти показват, че българските лица все по-често намират място в световната модна индустрия.

Появата в British Vogue има специална тежест не само заради авторитета на изданието, но и защото списанието традиционно представя едни от най-актуалните тенденции, водещите фотографи, дизайнери и модели в света на модата. Да бъдеш част от неговите страници означава да попаднеш в селекция, която се следи внимателно както от професионалистите в индустрията, така и от милиони читатели по света.

Български успех и за българските бижута

Макар фокусът този път да е върху Александра Богданска, фотосесията е и още едно признание за българския бранд Studio Zard. Марката вече има история на присъствие в международни модни проекти, а нейните бижута не за първи път намират място на страниците на British Vogue.

Брандът постепенно се утвърждава като един от успешните български бижутерски брандове с международно присъствие. Дизайните на марката са избирани за престижни модни фотосесии, редакционни проекти и публични изяви, като отличителният им стил съчетава модерна визия, прецизна изработка и разпознаваема естетика. Новото участие в страниците на British Vogue е поредното доказателство, че българският дизайн може успешно да се конкурира на световната модна сцена.

"Studio Zard разкрива една по-умерена страна на лукса чрез скулптурни бижута, създадени така, че да носят усещане за дълбока лична свързаност. Отличаваща се с органични текстури и прецизна изработка, марката създава изделия, които се превръщат в част от идентичността на притежателя, а не просто в поредния аксесоар. Съчетавайки съвременна елегантност с емоционална дълбочина, Studio Zard предлага модерна интерпретация на лукса, изпълнен със смисъл", пишат от Vogue.