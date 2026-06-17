Децата винаги казват истината – а понякога тя е толкова забавна, че се превръща в най-запомнящия се момент от цялото предаване. Точно това се случи в последния епизод на "Кой да знае", където неочаквано внимание привлече не някой от участниците, а Габриел – синът на Алекс Богданска и Даниел Петканов.

Синът на моделката се появи в публиката заедно с майка си, след като по собствена инициатива е изпратил въпрос за популярното телевизионно шоу. Оказва се, че Габриел е сред най-запалените зрители на предаването и не пропуска нито един епизод!

В епизодът от 16 юни участваха двама добре познати актьори на зрителите от сериара на bTV "Вяра, надежда, любов" - Борис Кръстев и Жаклин Даскалова.

Въпросът на малкия Габриел се падна на отбора на актьорите Христо Пъдев и Борис Кръстев. Именно това стана повод водещият Сашо Кадиев да заговори малкия си гост.

Малчуганът с усмивка призна, че много харесва предаването и затова решил да се включи. Всичко вървеше по план, докато Кадиев не зададе един на пръв поглед невинен въпрос.

"Кой ти е най-любим от водещите в това предаване?"

Отговорът дойде светкавично и без никакво колебание:

"Пъдев!"

Реакцията в студиото беше мигновена. Публиката избухна в смях, Христо Пъдев прие признанието с видимо удоволствие, а Сашо Кадиев остана безмълвен. Разбира се, той не пропусна да отвърне с характерното си чувство за хумор.

"Явно си се метнал на баща си, моето момче!", пошегува се водещия на предаването, а малко по-късно отправи и закачка към Алекс Богданска:

"Благодаря ти, че го доведе, но дано не го правиш пак!"

Моделът от своя страна публикува отделно видео в своя Instagram профил, в което е заснела миговете преди двамата със сина ѝ да се настанят в публиката на шоуто. 7-годишният Габриел определено не успя да скрие вълнението си от това, че за първи път ще участва в телевизионно предаване. Въпреки притеснението, той успя да развесели както публиката, така и всички зрители на ефира.

А кой още успя да впечатли зрителите и как се представиха звездите от "Вяра, надежда, любов" в играта? Вижте във видеото: