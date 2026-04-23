Българският модел и телевизионна звезда, Александра Богданска, отново се нареди сред звездите на международната сцена, след като присъства на европейската премиера на най-обсъждания филм в момента „Дяволът носи Прада“ 2 в Лондон – събитие, събрало едни от най-големите имена в киното и модата. Инфлуенсърката заложи на атрактивна визия за събитието, разбира се, координирана напълно със сюжета на филма.

Премиерата се проведе на 22 април и привлече холивудски звезди като Ан Хатауей, Мерил Стрийп и Емили Блънт, които отново се събраха за продължението на култовия филм. Сред тях, макар и в различна роля – не като актриса, а като модно лице и инфлуенсър – се открои и Богданска.

Блясък на червения килим

За специалната вечер тя избра елегантна рокля от дизайнера Пембе Кенан, стилизирана от Полина Добрева, в класическа комбинация от черно и червено – цветове, които препращат към емблематичната естетика на филма. За продължението на модната история от 2006 г. се открояват три основни цвята, когато стане въпрос за маркетинговите кампании за филма - бяло, червено и черно.

Снимка: instagram.com/aleksandra_petkanova/

С визията си моделът се вписа напълно в дрескода на събитието, като подчерта модерния и изискан стил, характерен за света на „Дяволът носи Прада“. Впечатление прави и списанието, което носи почти като аксесоар - Runway - част от сюжетната линия на франчайза, а на корицата е героинята на Емили Блънт.

Появата ѝ не остава незабелязана – тя споделя кадри и видеа от вечерта в социалните мрежи, включително моменти от червения килим и от самата прожекция.

„На една крачка“ от Холивуд

Един от най-вълнуващите моменти за Богданска е именно близостта ѝ до световните звезди. Тя самата показва в профилите си колко впечатляващо е преживяването да бъде „на една крачка“ от актриси като Ан Хатауей и Мерил Стрийп - едни от най-дълбоко уважаваните имена в шоубизнеса.

Присъствието ѝ на подобно събитие не е случайно. През последните години тя все по-често се появява на международни форуми като Седмицата на модата в Париж и кинофестивала във Венеция, което затвърждава позициите ѝ извън България.

Интересен детайл е, че Богданска не е единственият българин на събитието – сред гостите е и актьорът Петър Байков, което прави вечерта още по-специална за родното участие.

За Александра Богданска това е поредна стъпка към международното позициониране. От риалити форматите в България до червените килими на Европа, тя постепенно изгражда присъствие, което надхвърля локалната популярност.