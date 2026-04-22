Сидни Суини няма да се появи във филма „Дяволът носи Прада 2“. 28-годишната звезда от „Еуфория“ е заснела сцена за дългоочакваното продължение на филма, което в крайна сметка е било съкратено, според Entertainment Weekly. Кадрите били предвидени за началото на филма, но в крайна сметка биват изрязани поради „творческо решение“.

Според изданието, актрисата е трябвало да играе себе си като знаменитост, клиентка на Емили Блънт, изпълнителната героиня на Dior, Емили Чарлтън. От People потвърждават, че Суини не се появява във филма.

Disney, компанията, която дистрибутира 20th Century Studios, все още не е коментирала случилото се.

Миналият август снимки и видеоклипове показаха Суини, излизащ от каравана на снимачната площадка на продължението, заедно с Блънт. Сценаристката Алин Брош Маккена отрече, че актрисата от „Еуфория“ е участвала във филма в интервю за ScreenRant, публикувано в неделя, 19 април.

Когато я попитали за Суини, Маккена казала: „Имаше много кадри от снимачната площадка на различни хора. А имаше и тези мемета, където беше нещо от рода на: „Еди-кой си е във филма. Еди-кой си е във филма.“ Това се превърна в шега за това кого хората са видели на снимачната площадка и кого са видели във филма.“

Продължението излиза около 20 години след оригиналния филм и в него Ан Хатауей, Мерил Стрийп, Емили Блънт и Стенли Тучи отново играят ролите си. Режисьорите Дейвид Франкел и Маккена също се завръщат. Новите членове на актьорския състав включват Кенет Брана, Симон Ашли, Джъстин Теру, Луси Лиу, Патрик Брамал, Кейлъб Хийрън, Хелън Дж. Шен, Полин Шаламе, Би Джей Новак и Конрад Рикамора.

Тя си спомни за създаването на филма от 2006 г., казвайки: „Хареса ми да снимам първия. Знам, че бях стресирана, тревожна и всички тези неща, но това е едно от най-забавните преживявания заради хората, с които бях.“