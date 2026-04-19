Франчайзът „Джеймс Бонд“ навлиза в нова фаза, но без отговора, който феновете чакат най-много: кой ще бъде следващият агент 007.

След като Amazon MGM Studios поеха творческия контрол над сериала, продуцентите вече са започнали подготовка за следващия филм, но процесът на избор на главния актьор остава обвит в мистерия.

Съобщението беше направено на CinemaCon, където представители на студиото дадоха само общи намеци за посоката на предстоящия проект. Фокусът е върху творческия екип, смятан за един от най-силните в най-новата история на франчайза.

Топ директор и амбициозен екип

За новия филм за „Джеймс Бонд“ студиото е избрало важно име в съвременното кино: Дени Вилньов. Канадският режисьор е известен с успеха на поредицата „Дюн“, а участието му е посрещнато с ентусиазъм от индустрията и публиката.

Сценарият ще бъде написан от Стивън Найт, създателят на известния сериал „Peaky Blinders“, който предполага по-зрял и комплексен подход към вселената на Бонд. Продукцията ще бъде координирана от Ейми Паскал и Дейвид Хейман, две имена с опит в мащабни проекти.

„Отделяме време да направим това с грижа и дълбоко уважение. Мечта на целия ни живот е да представим тази нова глава на публиката и не приемаме тази отговорност лекомислено“, каза Кортни Валенти, ръководител на филмовото подразделение на студиото.

При липсата на официално съобщение, спекулациите продължават да доминират в международната преса. Сред имената, които се споменават, са Джейкъб Елорди, Калъм Търнър и Луис Партридж, но никое от тях не е потвърдено от студиото.

Аарон Тейлър-Джонсън остава сред водещите фаворити. Името му се споменава още от 2022 г., когато се твърдеше, че е преминал успешно пробни снимки и е получил одобрението на продуцентката Барбара Броколи. Сред останалите обсъждани кандидати са Идрис Елба, Джонатан Бейли, Реге-Жан Пейдж, Том Харди и Джеймс Нортън.

Бъдещият актьор ще има трудна мисия: да се издигне до нивото на Даниел Крейг, смятан за един от най-добрите в ролята. Неговите филми, като „Skyfall“ и „Casino Royale“, бяха едновременно комерсиални успехи и получиха признание от критиката.

Даниел Крейг завърши кариерата си на 007 с „Смъртта може да почака“ през 2021 г., оставяйки след себе си наследство, което е трудно да се сравни. Сравненията с легендарния Шон Конъри са неизбежни, тъй като той е смятан за оригиналния Бонд и един от най-емблематичните.

Amazon плати над 8 милиарда долара за придобиването на MGM през 2022 г., а франчайзът 007 е един от основните им залози. Очакванията са високи и студиото иска следващият филм, предварително известен като „Бонд 26“, да бъде голям хит.

Символично казано, продуцентите се надяват на резултат, по-близък до „Голдфингър“, отколкото до „Изглед към убийството“ – две заглавия, които представляват крайностите на качеството в историята на сериала.

А новото „момиче на Бонд“?

По информация от британски медии, актрисата Сидни Суини е сочена за основна кандидатка за ролята на новото „момиче на Бонд“ в предстоящия филм от поредицата за агент 007, предаде Cosmopolitan. Режисьорът Дени Вилньов, който се свързва с проекта, е смятан за неин поддръжник, а според източници на The Sun Суини има и подкрепата на Джеф Безос - собственик на Amazon, компанията, която пое управлението на франчайза.

Според медията, това би могло да обясни и присъствието ѝ на сватбата на Безос в Италия преди няколко седмици. „Сидни е начело на списъка с актриси за кастинг за Бонд“, твърди източник. „Дени вярва, че тя е изключително талантлива, притежава съблазнителност, която привлича по-младото поколение - ключово за модернизирането на поредицата. Освен това е атлетична, способна да изпълнява физически сцени, като същевременно запазва женствеността си, в духа на класическите момичета на Бонд.“