В епизод 33 на романтичното риалити "Ергенът", сезон 5, още една дама пое обратно към България - Симона Пантова. 25-годишната журналистка напусна предаването с усмивка, след като се срещна лично със завърналия се Стоян. Какво се случи между тях и как продължава живота на участничката след шоуто, ни сподели самата тя в ексклузивно интервю за LadyZone.bg.

Припомняме, че на последната церемония Симона отказа роза от Крис и временно напусна имението. Въпреки това между нея и Стоян вече се беше зародил истински романс, а той получи възможност да я върне обратно с черната роза – ако срещата им премине добре. И въпреки че срещата им не мина зле, ергенът взе решението да не ѝ даде своята роза.

Според него тя заслужава да бъде с някого, за когото е номер едно, а не втори вариант. Това не създаде напрежение между тях, а напротив - двамата завършиха с добри чувства, мили думи и няколко полезни съвета за бъдещето.

Снимка: Филип Станчев

С влизането си в риалитито Симона даде заявка, че влиза, за да се бори за Кристиян и Марин.

Какво не знаете за нея?

В момента от изключителна важност за Симона е личностното ѝ развитие. Затова търси човек до себе си, с когото да си помагат по този път.

Иска мъжът до нея да е мъж в истинския смисъл на думата – уверен, осъзнат и способен да поеме водеща роля във връзката. Не крие, че харесва високи мъже.

Симона след "Ергенът"

Бившата участничка определено е дъщеря-мечта! Първата ѝ работа е била свързана със семейния бизнес, където е помагала на майка си. Първата си спечели пари харчи абсолютно "по женски" - за дрехи.

Старозагорката е категорична, че не би искала отново да се среща с бивши партньори: "Не искам никой нищо да питам от бившите ми, те са минало!"

Симона заяви, че предпобита да е най-умният човек в стаята, отколкото най-щастливия.

За своите ученически години тя споделя, че е била "инициаторът" в класа, когато е ставало въпрос за бягане от час. Интересното е, че тя, също като някои други участнички, не е ходила на абитуриентския си бал. Защо - вижте в следващото видео.