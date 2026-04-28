Емоциите в епизод 33 на „Ергенът“ 5 ескалираха още в първите минути, след като фокусът падна върху Стоян, Гатев и техните близки. Но преди срещите със семействата, зрителите станаха свидетели на дългоочакван разговор между Стоян и Симона.

Припомняме, че на последната церемония Симона отказа роза от Крис и временно напусна имението. Въпреки това между нея и Стоян вече се беше зародил истински романс, а Стоян получи възможност да я върне обратно с черната роза – ако срещата им премине добре.

Още преди разговора Стоян призна, че изпитва уважение към Симона и иска да бъде искрен с нея.

„Уважавам Симона, че има доблестта да дойде да поговорим“, каза той.

Срещата между двамата започна леко неловко, но с чувство за хумор. Стоян се пошегува с отсъствието си, сравнявайки го с „платен отпуск“, а след това Симона директно повдигна темата, която вълнува всички момичета в имението – внезапното изчезване на ергена.

Тя не скри, че поведението му е породило много въпроси и съмнения. Според нея момичетата са започнали да се чудят дали той изобщо харесва някоя от тях и дали не си играе с чувствата им. Симона откровено му каза, че е било грубо да изчезне, без да обясни на хората, които са отделили време и енергия за него.

Стоян прие критиката и призна, че решението му не е било най-правилното, но е било необходимо за самия него.

„Няма общо с Илияна, има общо с мене“, обясни той.

Стоян сподели, че е имал нужда да намери отново посоката си и че вече чувства, че си връща силата. Въпреки това призна, че отношенията му със Симона са били противоречиви. Макар да са имали хубави моменти, нейни реакции и поведение са го карали да се колебае.

След напрегнатия разговор дойде и най-важният момент – решението на Стоян.

Но най-силният момент дойде накрая, когато тя коментира любовния триъгълник между Стоян, Илияна и Гатев.

Тя беше категорична, че Стоян „ще удари на камък“ в тази ситуация, защото докато се е лутал между различни чувства и жени, не е успял да спечели напълно вниманието на Илияна.

