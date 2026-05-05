Втората среща на Марин в епизод 36 в "Ергенът" 5 бе с Нурджан. Двамата се насладиха на приятни разговори сред тропическата природа, звуците на птиците и чаша питие. Те успяха да си поговорят за целите и мечтите си... или по-скоро Нурджан успя да сподели повече за себе си.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Участието на ергена в разговора беше основно на слушател, но разбира се, прояви и интерес към дамата до себе си. Тя от своя страна се наслаждаваше на въпросите на компанията си и подробно отговаряше на всеки от тях.

В един момент от разговора им обаче, зрителите забелязаха как Марин за момент изглежда спира да слуша своя събеседник. За какво ли си мислеше той?

За срещата му с Любомира, която беше преди тази?

Дали да опита да яде чипс с вилица?

За предстоящата му среща с Михаела?

Или пък глобалното затопляне?

Възможностите са безкрайни. Въпреки приятната атмосфера по време на срещата им, имаше моменти, в които изражението на Марин издаваше неговото объркване и несигурност.

Възможно ли е между него и Нурджан да пламнат по-силни отношения - предстои да разберем.

Как завърши срещата им - вижте в следващото видео.

Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".