В "Ергенът" 5 всичко може да се промени само за секунди. Така се случва и отношенията на Михаела и Марин, в които тихо се намесва Любомира, по известна като Бубето.

Целувка, която може да развали всичко

Една целувка, която може да развали всичко - тази на Любомира и Марин. Къдравият красавец побърза да сподели на Михаела за случилото се, но по всичко си личеше, че е крайно неспокоен и определено се чувства виновен. Очакваше бурна реакция, а отново откри спокойствие и разбиране в лице на Мишето - може би точно това го тласка към нея толкова силно, въпреки всички изкушения около него?

Самоконтрол и огромно спокойствие - но коя ще избере Марин?

Той сподели, че при Любомира намира нещо интересно и е трябвало да пробва с целувката, за да види как ще се почувства и до колко това е истинско. Михаела от своя страна наистина запази уникално спокойствие и демонстрира впечатляващ самоконтрол. Как го прави? И дали Марин ще успее да оцени това - предстои да видим, но едно е ясно - момчето определено е раздвоено и това говори за объркване, което обикновено води до още по-голямо объркани на всички замесени. Топката е изцяло в ръцете на Марин - Любомира или Михаела ще грабне сърцето му.