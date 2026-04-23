Един основен кухненски продукт все по-често се използва като естествен тор. Здравата и изобилна реколта от зеленчуци зависи до голяма степен от правилното хранене на растенията. Чушките и доматите, по-специално, се нуждаят от много хранителни вещества, защото произвеждат голям брой плодове, а едно от решенията, които производителите на зеленчуци често използват, е тор с една съставка, която всяка домакиня има в кухнята си.

Маята обогатява почвата с полезни елементи, стимулира растежа на растенията, развитието на корените и образуването на плодове, а също така може да отблъсква мравки. Растенията, които се хранят с нея, се вкореняват по-добре и понасят по-лесно промените във времето и недостига на вода.

Употребата ѝ обаче има и своите тънкости. По време на ферментацията се губи калий, затова се препоръчва преди това да се наторява с пепел.

Също така не бива да се прекалява, тъй като е достатъчно да се използва два до три пъти през вегетационния период: първият път седмица след разсаждането, а вторият преди цъфтежа.

Маята съдържа фитохормони, витамини от група В и множество микро- и макроелементи, които допринасят за буен растеж и по-тъмни, по-здрави листа. Приготвя се лесно, т.е. с прясна мая се прави разтвор, който по-късно се разрежда, докато сухата мая се накисва във вода в продължение на няколко дни, като по желание се добавя захар.

Този естествен и евтин тор може да се използва както на открито, така и в оранжерия, въпреки че за оранжерийно производство се препоръчва разредена форма.