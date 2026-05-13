В новия епизод на „Животът по действителен случай“ – тази събота от 17:00 ч. по bTV, гостува актрисата Невена Бозукова - Неве.

Пред водещата Александра Сърчаджиева тя ще разкаже повече за ролята си в сериала „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ и ще разкрие кой реален лекар е вдъхновил сценаристите за образа на д-р Лидия Дерменджиева.

Актрисата ще бъде откровена и за най-тежките моменти в личния си живот – защо е била принудена да живее далече от първото си дете и как е преодоляла липсата на дъщеря си.

Зрителите ще разберат и кои са двете най-непреодолими загуби за нея – смъртта на родния ѝ баща и на духовния такъв – проф. Крикор Азарян.

Ще чуят как се е стигнало до развода й с продуцента Краси Ванков и кой го е преживял най-тежко. Ще стане ясно и от кого е наследила артистичния си дух и силния си характер.

Обичаната актриса ще сподели подробности и за втората си същност – тази на художник, чиито платна се търсят и в чужбина.

С рисуването е свързана и голямата ѝ мечта – да има своя къща на морския бряг и да твори с четката, докато около нея бели пердета се носят в ритъма на морския бриз.

Рубриката „Моето ново Аз“ ще проследи промяната на Мая – жена, която е оцеляла след зловещо падане и е преживяла безброй кризи в живота си. Лекарите в клиниките ще направят всичко възможно да я върнат към най-добрата ѝ форма на тялото и духа.

А водещият на класацията „Топ 10“ Филип Буков ще подреди от 10 до 1 най-невероятните и лични признания на българските звезди.

