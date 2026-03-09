Санта Китана - една от най-провокативните участнички в "Ергенът" 5 е не само с екзотична визия, но и с артистичен талант. Истинското й име е Кристина Шидерова, но е по-известна с артистичния си псевдоним.

Тя е на 32 г., професионален танцьор, пее и дори е участвала в "България търси талант" през 2016 г. със своя танцова хореография и костюм специално създаден от нея самата. Креативна, дива и добре позната на публиката - но на колко години е предизвикателната брюнетка и как е изглеждала преди всички корекции?

Санта Китана влезе в романтичното риалити и остави всички без дъх, а интернет беше "взривен" от коментари за визията на провокативната участничка. Китана признва, че е участвала в "България търси талант", защото е искала да запознае публиката с красотата на съвременния танц по начина, по който тя го усеща. След танците се пренасочва към музиката. "Гола икона" е една от песните й, към която има изключително провокативен видеоклип. В "Шоуто на Николаос Цитиридис" споделя, че майка й е продуцент, а баща й я финансира.

"Имам 12 пластични операции, бейби!"

Още с влизането си в предаването, Санта Китана откровено споделя, че има цели 12 пластични операции. Екзотичната танцьорка не крие корекциите си и дори се гордее с тях.

"Новото ми лице пасва повече на артистичния ми образ", категорична е тя.

Китана дори публикува "преди и след" кадри в Инстаграм профила си, за да покаже ясно на хората, че не се срамува от визията си преди корекциите, дори напротив - приемала се е такава каквато е. За творческия си образ обаче тя е имала нужда от различно лице, което да пасва повече на артистичността и изкуството, с което се занимава. Това е и причината да продължи след първата операция и да измине дългия път към "съвършеното лице".

"Аз съм жена, която приема себе си и преди, и след интервенциите. Но и съм жена, която е наясно, че за да си АРТИСТ, трябва нещо да те откроява от тълпата. Осъзнах това на много ранна възраст и оттогава насам съм "прегърнала" SANTA KITANA с нейните както позитивни, така и по-трудно възприемчиви характеристики", пише Санта в публикацията си.

Тя е убедена, че изкуството трябва да провокира. Признава и, че е очаквала вълна от негативни коментари заради визията си, но всъщност е получила огромна подкрепа и мили съобщения, които наистина са я направили щастлива. Под снимките, които качи, танцьорката отговаря на всеки коментар. В един от отговорите, тя внимателно обяснява, че за корекцията на очите си е трябвало да й поставят пирони в главата - изключително сложна и болезнена интервенция.

