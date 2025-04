Любимият актьор на няколко поколения – Еди Мърфи, празнува рожден ден. Днес той навършва 64 години. Той е толкова талантлив, че е ходил на едно-единствено прослушване в живота си, а останалото е история.

На 3 април 1961 г. в Бруклин, Ню Йорк, се ражда звезда – Еди Мърфи. Израстнал е в семейство на майка, която била телефонен оператор и баща - полицай, аматьор комедиант. Още от дете Мърфи е имал амбиция да работи в шоубизнеса. Неговото чувство за хумор и остроумие са го отличавали още в гимназията. Едва на 15 години, вече е работи като стендъп комедиант. Неговите имитации на известни личности бързо спечелят публиката.

Снимка: Getty Images

Пътят към успеха

През 1980 г., когато той е едва на 19, се присъединява към актьорския състав на Saturday Night Live. Бързо получава признание като най-добрия изпълнител в шоуто, създавайки запомнящи се герои като мистър Робинсън (измислица на водещия от детското шоу “Мистър Роджърс”), осъдения поет Тайрън Грийн и един много ядосан персонаж, изграден върху образа на анимационния глинен герой Гъмби.

Снимка: Getty Images

В документалния филм на Apple TV+ “Number One on the Call Sheet” Еди Мърфи разкрива, че единственото прослушване в кариерата му всъщност е било това за Saturday Night Live, което стартира успешния му път в Холивуд. Това слага началото на бързия му възход във филмовата индустрия.

Право нагоре

Мърфи постига голям успех с първия си филм “48 часа” през 1982 г. Той е последван от още три боксофис успеха:

“Смяна на местата” (1983)

“Ченгето от Бевърли Хилс” (1984)

“Златното дете” (1986)



Снимка: Getty Images

Напуска Saturday Night Live през 1984 г., за да се съсредоточи върху своята филмова и стендъп кариера. В допълнение към продълженията на ,"48 часа” и ”Ченгето от Бевърли Хилс”, Мърфи демонстрира своята гъвкавост в “Eddie Murphy Raw” през 1987 г., който документира две от неговите изпълнения на живо, и комедията “Завръщане в Америка” от 1988 г.

Еди Мърфи записва няколко комедийни албума през 80-те и поп музикален хит със сингъла “Party All the Time“ през 1985 г. Мърфи е написал, режисирал и участвал в “Харлемски нощи” от 1989 г., който критиците определят като "комерсиално разочарование”.

Снимка: Getty Images

С израстването му през годините, той научава много уроци за "играта” на Холивуд и се насочва към филми, ориентирани повече към семеен хумор.

Възходите и паденията

След поредица от провали в началото на 90-те, актьорът триумфира със “Смахнатия професор” (1996), “Доктор Дулитъл” (1998), и две обновени версии на предишни филми. Той жъне и огромен успех в анимационни семейни филми - озвучава героя на дракончето Мушу в “Мулан” (1998) и този на Магарето в поредицата “Шрек” (2001, 2004, 2007 и 2010).

Снимка: Getty Images

По-късните му филми включват “Представи си това” (2009), “Кинти в небето” (2011), “Хиляда думи” (2012) и “Г-н Чърч” (2016). В биографичния филм “Долимайт е моето име” (2019) той играе комика и актьора Руди Рей Мур.

След 35-годишно отсъствие, Мърфи се завръща в Saturday Night Live през 2019 г.

По-късно той участва в продължението на “Завръщане в Америка” през 2021 г. През 2024 г. той отново влезе в ролята на детектив от Детройт в “Ченгето от Бевърли Хилс: Аксел Ф”.

Снимка: Getty Images

Баща на 10 деца

Комедиантът е баща на 10 деца - шест дъщери и четирима синове. Жената на сърцето му е Пейдж Бъчър, с която са се сгодили през 2018 г., а сватбата вдигат през 2024 г.

Снимка: Getty Images

Когато стане дума за децата му, той се смята за "наистина, наистина голям късметлия”. Освен че любимата му роля е тази на баща, през 2019 г. приема нова - дядо на Еви Айла - дъщеричката на четвъртия му син Майлс Мърфи.

Снимка: Getty Images

Въпреки многото жени в живота му през годините, той успява да задържи добри отношения с майките на децата си. Дори те и съпрузите им са участвали в негови продукции. Семейна идилия!

Номинации и награди

Ето и част от отличията на актьора:

През 1997 г. получава награда “Сатурн” за най-добър актьор за ролята си в “Смахнатия професор”.

През 2001 г. печели награда “Ани” за най-добро индивидуално постижение за гласова роля в анимационен филм за озвучаването на Магарето в “Шрек”.

През 2007 г. Мърфи печели първата си номинация за Оскар за най-добър поддържащ актьор за ролята си в ,,Мечтателки”.

Същата година печели награда “Златен глобус” за най-добър актьор в поддържаща роля за същата.

През 2015 г. Мърфи получава наградата "Марк Твен" на Центъра за сценични изкуства “Кенеди” за американски хумор.

През 2020 г. печели награда ”Еми” за участието си като водещ в Saturday Night Live за гост-актьор в комедиен сериал.

През 2023 г. получава наградата Сесил Б. Демил (Златен глобус за цялостно творчество).

Има няколко номинации за “Златен Глобус” през годините за ролите си в “Ченгето от Бевърли Хилс”, “Trading Places” и “Смахнатия професор”.

Номиниран е за най-добър актьор на наградите “БАФТА” в поддържаща роля за озвучаването на Магарето в “Шрек”.

Снимка: Getty Images

За уроците

В интервю за Interview magazine през 1987 г. звездата споделя пред филмовия критик Елвис Мичъл съветите и уроците, които е научил.

,,Доверявам се на инстинктите си. Просто излизам и говоря.”

,,Що се отнася до моето социално съзнание, знам, че нося отговорност към децата, защото те наистина взимат пример от мен. Не пия и не употребявам наркотици и се грижа това да излезе наяве. Ето защо ми е неприятно, когато се носят слухове, че се дрогирам и пия. За мен означава много, че децата, които ме следват, знаят за начина, по който се справям с живота си.”

Снимка: Getty Images

,,Знам, че не винаги ще е важно за мен да бъда пред света. Ето защо винаги държа момчетата си наоколо. Те ме държат истински.“

,,Мисля, че хората реагират на нещо друго, когато ме видят. Те не реагират на мен, Еди Мърфи. Те дори не ме познават. Това е просто късмет и Бог в мен, на който реагират.“

