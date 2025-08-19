Денят на 19 август 2025 г. насърчава да приемем живота с осъзнатост, да се доверим на интуицията си и уверено да навигираме ежедневието. И всичко това без значение дали става въпрос за кариера, лични решения или вътрешен растеж.

Хороскопът на Алена за 19 август. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Прибързаността е забранена. Чувствате, че сте отдалечили от себе си любимите си, но причината е във вашето поведение, което ги е наранило. Не бързайте да се впускате в изневери и секс със случайни партньори, само за да задоволите нараненото си его.

ТЕЛЕЦ

Не се изкушавайте да се впускате в романтична връзка, ако сте семейни, защото скоро ще съжалявате, а връщането назад може да се окаже невъзможно. Сексуалните ви отношения не са хармонични и взаимно желани. Не винете любимите си.

БЛИЗНАЦИ

Ако имате запознанства, свързани с личния ви живот, мили жени, предпазливостта е задължителна, защото рискувате да се обвържете с неподходящ партньор. Знаете, че сексът ви доставя удоволствие, само ако той отговаря на темперамента ви или чувствата ви са така силни, че сте готови да се съобразите с неговите желания.

РАК

Възможни са усложнения с близките ви хора, заради невъзможност да дадете израз на истинските си чувства. Вечерта ще се радвате на романтична среща. Направете без колебание крачката към изясняване на отношенията, зарадвайте любимия с подарък и се отдайте на приятни сексуални изживявания.

ЛЪВ

Не се опитвайте да спечелите нечие сърце, ако сте семейни или пък сте сериозно обвързани. Ще сгрешите, ако се подадете на сексуалните си желания и се обвържете с малко познат партньор. Да не говорим, че може да забременеете и върху вас да се стовари лавина от проблеми.

ДЕВА

Сексуалният ви живот изисква да сте по-активни, ако искате да се чувствате добре. Семейните жени ще изживеят краткотрайно романтично увлечение, но ако не сте семейни, то може да се окаже прелюдия към стабилна връзка.

ВЕЗНИ

Влюбили сте се неочаквано и силно. От вас зависи да съхраните чувствата си и да спечелите сърцето на любимия човек. Не се поддавайте на желанието на ваши приятели, да ви накарат да прекратите връзката си.

СКОРПИОН

Не се поддавайте на ухажори, които искат да похарчите парите си за тях и ви омайват, че ви обичат. Изневярата заради внезапно обзели ви чувства, които са моментно състояние, ще ви отдалечи от създадената хармония в сексуалните отношения.

СТРЕЛЕЦ

Разрешете още сутринта семейните си проблеми. Подарете сърцето си, ако сте се влюбили днес. Възможно е несемейните жените да изживеят краткотрайно увлечение. Сексуалните контакти може и да не ви доставят очакваното удоволствие, ако не сте изяснили недоразуменията с интимния си партньор.

КОЗИРОГ

В семейните отношения и в общуването с партньора си са възможни проблеми. Раздразнителността ви подтиква да нагрубявате и да дразните. Добре е да се въздържате. Въпреки че нямате желание за секс си помислете дали именно сексът няма да ви сдобри.

ВОДОЛЕЙ

Личният ви живот е в криза, защото се чудите дали да останете с брачния си партньор или е по-добре да се разделите. Сексът няма да ви даде отговор на притесняващите ви въпроси.

РИБИ

Не проявявайте агресия. Вечерта очаквайте проблеми в семейството. Трябва да решите дали да продължите живота си с вашия партньор. В моментът на истината преценете имате ли все още чувства към него. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, защото след това ще съжалявате. Възможно е ако сте несемейни да се увлечете в нова романтична връзка.

