Когато Алиса Лю се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка със златен медал на гърдите и широка усмивка, Америка видя в нея символ на новото поколение – атлет, който избира собствените си правила пред изтощителната система. Алиса се оттегли от спорта на 16, за да вкуси от „нормалния“ живот, но се завърна две години по-късно по-щастлива и по-силна от всякога.

Олимпийската фигуристка и нейните четирима братя и сестри са отгледани в Калифорния от баща си Артър Лю, който става самотен родител на всичките си пет деца заченати чрез сурогатно майчинство. Той пръв разпознава естествения талант на най-голямата си дъщеря, когато тя е едва на 5 години. Успехът не закъснява – само на 13 Алиса влезе в историята като най-младата шампионка по фигурно пързаляне в САЩ и първата американка, приземила три тройни аксела. Затова мнозина бяха шокирани, когато тя обявява оттеглянето си от спорта само три години по-късно. А днес причината вече е ясна - силното желание на едно момиче да прекарва повече време с уникалното си семейство и да изживее нормално тийнейджърските си години.

Но докато Алиса Лю променя правилата на леда, нейният баща – Артър Лю, отдавна е направил същото в реалния живот. Политически бежанец и успял адвокат, на 40-годишна възраст той решава, че не иска да чака „идеалния партньор“, за да стане родител, сочи People.

Самотен баща по избор

Макар спечелването на златен медал да изглежда като наистина трудно постижение, пътят към бащинството за самотни мъже чрез сурогатство е не по-малко селективно предизвикателство. Статистиката в САЩ показва, че домакинствата с един баща са се увеличили четири пъти от 1960 г. насам, но огромната част от тях са резултат от развод или овдовяване.

Да избереш съзнателно да бъдеш самотен баща чрез гестационно сурогатство, където жената, носеща бебето, няма генетична връзка с него, не е най-често срещаното явление. А психолозите го описват като „социално събитие, на което липсва видимост“. Въпреки примери като Рики Мартин и телевизионният водещ Анди Коен, тези мъже често остават в периферията на общественото внимание и дори биват маргинализирани.

Кои са децата в семейство Лю?

В дома на Артър Лю никога не е тихо, а семейните ваканции вероятно изглеждат като малка военна операция. Ето кои са членовете на семейството:

Алиса е най-голямата в семейството. Родена е през 2005 г., тя е лидерът и момичето, което превръща фамилията в световноизвестна.

Селина е само с няколко години по-малка от Алиса и също притежава спортен нрав. Докато кака ѝ танцува на леда, Селина е на терена – играе волейбол и футбол и се готви за завършване през 2026 г.

Тризнаците Джулия, Джъстин и Джошуа. Те са „черешката на тортата“ в семейството, родени също чрез сурогатство. Джулия е единственото момиче от тризнаците и е прилежна ученичка. Джъстин е момчето, което балансира динамиката вкъщи. Джошуа е третият мускетар от тризнаците.

Въпреки че Алиса е световна звезда, вкъщи тя е просто „кака“. Петимата растат в сплотена среда, учат заедно и са най-голямата подкрепа за татко си Артър, който успява да бъде едновременно и майка, и баща за всички тях.

Как изглежда бащинството в различните точки на света?

Пътят към сурогатното бащинство е осеян с юридически капани. В много страни и дори в отделни щати на САЩ, сурогатството е достъпно само за семейни двойки.

В Обединеното кралство законите едва наскоро бяха актуализирани, за да позволят на самотни родители да кандидатстват за родителски права.

В САЩ ситуацията е „шарена“: докато Калифорния, където живее семейство Лю, е изключително либерална, щати като Аляска изискват генетична връзка и брак.

Изборът на Артър Лю е част от една по-голяма културна промяна. Моделът на бащата, който само „осигурява прехраната“, остава в миналото.

Интересен факт от проучване в Италия сочи, че макар 80% от самотните бащи заради личен избор да биха предпочели да имат дете с партньор, те решават да действат сами, водени от непреодолимото желание за семейство.

Пируетите на Алиса Лю на Зимните олимпийски игри през 2026

Американската фигуристка Алиса Лю се утвърди като една от звездите на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано–Кортина, след като спечели олимпийско злато по фигурно пързаляне както в индивидуалното, така и в отборното състезание, което я прави двукратна олимпийска шампионка на едва 20 години. Това значително постижение идва след впечатляващо завръщане в спорта – след като на 16 години за първи път участва на Олимпиадата в Пекин и завършва шеста, Лю се оттегля за определен период, а след това се завръща. Освен това тя е печелила националното първенство на САЩ още като тийнейджърка, а преди това, в юношеска възраст, доминира в националните състезания. Тези резултати затвърждават нейното място като една от водещите фигури на световното фигурно пързаляне.

