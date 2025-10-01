Рики Мартин отново показа, че възрастта е просто число, като шокира феновете със своята дързост и смелост. Той винаги е бил провокативен артист, но този път определено успя да впечатли и най-разкрепостените.

Рики сподели гореща своя снимка в Инстаграм стори, която нажежи социалните мрежи и предизвика вълна от коментари. Музикалната звезда позира пред огледало в банята, без дрехи и само с леко прикритие, оставяйки малко на въображението на последователите си. Фокусът беше върху изваяните му коремни мускули и чаровната му усмивка, които веднага привлякоха вниманието на феновете. Без нужда от какъвто и да е текст към снимката, певецът успя да предизвика фурор сред почитателите. Реакциите не закъсняха – мнозина отбелязаха, че изглежда "по-секси от всякога", а други го сравниха с моделите от световна класа, подчертавайки неговата непреходна харизма. Но зад впечатляващия външен вид на Рики Мартин стои дългогодишна отдаденост на здравословния начин на живот, вътрешния мир и духовната практика. Той неведнъж е споделял, че се доверява на простички, но ефективни методи, за да поддържа тялото и духа си в добра форма.

Тайната за перфектната визия: лед и медитация

"Ледът е моят най-добър приятел", признава изпълнителят, разкривайки, че обтриването с лед стимулира кръвообращението, което от своя страна „вкарва кислород“ в кожата и я поддържа млада и свежа. Но най-голямата му опора през годините остава медитацията.

„Животът ми дълго време беше хаотичен – постоянно на път, претоварен от случващото се около мен. В един момент реших, че трябва да намеря време за себе си“, споделя Мартин в интервю за списание Vogue. Именно това го отвежда до Индия, където открива изкуството на медитацията. Този духовен подход се превръща в негова "спасителна котва" – особено днес, когато е баща на четири деца. Сега певецът започва деня си рано – около 5:30 и отделя време за тишина и концентрация. Използва приложението Headspace за водена медитация, като отделя между 15 и 30 минути дневно, за да се центрира и подготви за предизвикателствата на деня.

Снимка: Getty Images

Живот в хармония със себе си и с другите

Рики Мартин е и отдаден вегетарианец, а част от ежедневната му практика включва пасивна форма на йога, фокусирана върху дишането и вътрешното съзерцание. Тази практика също усвоява в Индия, по време на престоя си в ашрам и работата си в сиропиталище.

„Имах нужда от вътрешна сила. Когато си изправен пред историите на деца, преживели трафик на хора и сексуална експлоатация, медитацията беше начинът ми да премина през всичко това“, разказва той в интервю за Dr. Oz. Именно чрез своята фондация, певецът активно се бори срещу трафика на хора, като използва гласа и влиянието си, за да защитава най-уязвимите.

Снимка: Getty Images

