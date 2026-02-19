Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина са много повече от спортно събитие. Те се превърнаха и в сцена на силни човешки истории, надхвърлящи класирания и отличия. Истории за истински приятелства и вечна любов.

Сред напрежението на финалите и радостта от победите, на заснежените писти се случват и редица лични моменти – включително предложения за брак, дори между състезатели от еднакви полове, които не се страхуват да споделят любовта си пред света.

Игрите ни разказаха невероятната история на Анна Кьелбин и Роня Саволайнен – две жени, щастливо обвързани в живота една с друга, но върли съпернички на леда.

А сега ставаме свидетели и на любовта между американските спортистки Хилари Найт и Британи Боу.

Хилари, капитан на женския национален отбор по хокей на САЩ и Британи - състезателка по бързо пързаляне с кънки, официално обявиха любовта си пред целия свят, сгодявайки се преди ден.

Двете спортистки са заедно от 2022 г. насам – след като се запознават на Зимните олимпийски игри в Пекин. А днес те са готови да свържат живота си завинаги.

Във видео, споделено в социалните мрежи, виждаме Найт (36) да пада на колене и да отправя предложение на Боу (37).

„Олимпиадата ни събра. А тази ни свърза завинаги“, написа Найт към романтичното видео. След което поставя пръстена на ръката на своята любима – жест, последван от множество прегръдки и щастливи усмивки.

Найт е четирикратна олимпийска медалистка – на един златен и три сребърни медала. Боу, от своя страна е двукратна носителка на бронзовото отличие от Олимпийски игри.

„Чувствам се наистина страхотно в нашата връзка,“ споделяла е Найт в интервю за Olympics. „Щастлива съм, че имам човек като Боу до себе си.“

А Боу допълва, че много бързо е разбрала, че именно Найт ще бъде част от живота ѝ дълго време. „Като хокеистка изглежда голяма, силна, мощна жена. Но, всъщност, след като я опознах, тя се оказа нежна, искрена, мила, почти срамежлива. Това наистина привлече вниманието ми.“

Снимка: instagram/hilaryknight

Годежът им предизвика радост сред други олимпийци. Още повече, че те съвсем не са единствената двойка, която си тръгва от Игрите с годежни пръстени. Американската скиорка Брийзи Джонсън също получи предложение за брак от любимия си Конър Уоткинс, след като спечели златен медал в спускането при жените.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER