Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина са много повече от спортно събитие. Те се превърнаха и в сцена на силни човешки истории, надхвърлящи класирания и отличия. Истории за истински приятелства и вечна любов.
Сред напрежението на финалите и радостта от победите, на заснежените писти се случват и редица лични моменти – включително предложения за брак, дори между състезатели от еднакви полове, които не се страхуват да споделят любовта си пред света.
Игрите ни разказаха невероятната история на Анна Кьелбин и Роня Саволайнен – две жени, щастливо обвързани в живота една с друга, но върли съпернички на леда.
А сега ставаме свидетели и на любовта между американските спортистки Хилари Найт и Британи Боу.
Хилари, капитан на женския национален отбор по хокей на САЩ и Британи - състезателка по бързо пързаляне с кънки, официално обявиха любовта си пред целия свят, сгодявайки се преди ден.
Двете спортистки са заедно от 2022 г. насам – след като се запознават на Зимните олимпийски игри в Пекин. А днес те са готови да свържат живота си завинаги.
Във видео, споделено в социалните мрежи, виждаме Найт (36) да пада на колене и да отправя предложение на Боу (37).
„Олимпиадата ни събра. А тази ни свърза завинаги“, написа Найт към романтичното видео. След което поставя пръстена на ръката на своята любима – жест, последван от множество прегръдки и щастливи усмивки.
Найт е четирикратна олимпийска медалистка – на един златен и три сребърни медала. Боу, от своя страна е двукратна носителка на бронзовото отличие от Олимпийски игри.
„Чувствам се наистина страхотно в нашата връзка,“ споделяла е Найт в интервю за Olympics. „Щастлива съм, че имам човек като Боу до себе си.“
А Боу допълва, че много бързо е разбрала, че именно Найт ще бъде част от живота ѝ дълго време. „Като хокеистка изглежда голяма, силна, мощна жена. Но, всъщност, след като я опознах, тя се оказа нежна, искрена, мила, почти срамежлива. Това наистина привлече вниманието ми.“
Годежът им предизвика радост сред други олимпийци. Още повече, че те съвсем не са единствената двойка, която си тръгва от Игрите с годежни пръстени. Американската скиорка Брийзи Джонсън също получи предложение за брак от любимия си Конър Уоткинс, след като спечели златен медал в спускането при жените.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER