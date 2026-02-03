Модел разкри, че мъжете толкова я харесват, че веднъж е получила изумителните 85 предложения за брак само за един ден. Катрина Роуз, свикнала с мъжкото внимание, била смаяна от потопа от ухажори, които заляли съобщенията ѝ, след като публикувала забавно видео в TikTok.

Инфлуенсърката и модел от Аризона, твърди, че е получила не по-малко от 85 предложения за брак в рамките на 24 часа, след като забавно видео в TikTok стана вирусно. Въпреки че е свикнала с мъжкото внимание, негативната реакция, която клипът предизвика, я изненада напълно.

Коя е Катрина Роуз?

20-годишната жена обясни, че видеото, първоначално замислено като безобидна шега, бързо е събрало стотици хиляди гледания и в рамките на минути входящата ѝ поща е била залята от съобщения. За разлика от обичайните флиртове, този път много мъже директно са се хвърлили към сериозни предложения, говорейки за брак, без да я познават лично, отбелязват от Daily Star.

„Бях шокирана“, каза Катрина, която има около 228 000 последователи в Instagram под името @lilpeaxo. „Постоянно получавах съобщения, но тези мъже не искаха да излизат с мен. Те се хвърляха директно към брак. Публикувах забавен TikTok акаунт и се оказах сред 85 души, които искаха да се оженят за мен.“

Според нея, в съобщенията мъжете ѝ казвали: „ти си жената на моите мечти“, „Искам да ми бъдеш съпруга“ или „Готов съм да ти се посветя“. Един от обожателите стигнал още по-далеч, написвайки цяла измислена любовна история за двамата.

Въпреки лавината от изявления, Катрина казва, че не е отговорила на исканията.

„Ако един мъж иска дори да обмислям среща, камо ли брак, той трябва да положи усилия. Един обикновен текст, в който ми казва, че съм красива, не е достатъчен. Химията и сериозността са важни“, каза тя.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER