Маргарет Френч е част от трио вече почти десетилетие. Тя е юридически е омъжена за Коди Копола и церемониално омъжена за приятелката си Джейн. Тримата съвместно притежават дом в щата Тенеси. И предизвикаха истински фурор онлайн, след като споделиха впечатляващи снимки от сватбата си през октомври.

„Вашето любимо трио се ожени“, написа Маргарет под пост в Instagram.

Една нетрадиционна връзка, започнала случайно

В скорошно интервю за People Маргарет разкри детайли за своята нетрадиционна връзка - как са се събрали и какви са предизвикателствата, пред които се изправят ежедневно като ангажирано трио.

Маргарет разказва, че се запознава с Коди онлайн - и първоначално идеята им била „за кратка авантюара“. В този момент никой от тях не търсел сериозна връзка. Но двамата доста си допаднали и кратката им авантюра прераснала в нещо по-дълбоко.

По това време Маргарет вече имала опит с немоногамия - открито е имала повече от един партньор едновременно. За Коди който имал по-консервативно възпитание, тази концепция му била напълно чужда. С времето обаче те започнали да обсъждат възможността да отворят връзката си.

Снимка: instagram/mrgtfrench

„Той знаеше, че съм бисексуална и съм имала връзки както с мъже, така и с жени преди,“ споделя Маргарет.

Започнали „неангажиращо“ да се виждат с жени. Това продължило около девет месеца – но всичко се променило, когато срещат Джейни. Въпреки че връзката им започнала със секс, двете жени бързо станали и най-добри приятелки.

Първа думите „Обичам те“ Джейни казва именно на Маргарет, а седмица по-късно - и на Коди. И в този момент те разбрали, че трябва да започнат сериозни разговори за това как ще изглежда техният живот в подобна връзка.

Снимка: instagram/mrgtfrench

Междувременно Маргарет и Коди се подготвяли да отбележат важна стъпка – да сключат законно брак. Те се сгодяват около времето, когато започват да се виждат с Джейни - и самата Джейни също се включила в подготовката за сватбата.

„Нямаше никакви наранени чувства - по това време бяхме доста сигурни в това, къде се намираме,“ казва Маргарет. „Бяхме в медения месец на връзката.“

Сватбата била скромна, с около 14 души, сред които и Джейни. Чак седем години по-късно, през есента на 2025 г., успели да организират сватбената церемония на мечтите си - между тримата.

Маргарет е наясно, че мнозина биха могли да се запитат защо е било необходимо тримата да имат сватба, тъй като в САЩ е законово невъзможно повече от двама души да се оженят едновременно. „Това беше нашата възможност да покажем на приятелите, семейството си и на всички останали, че това е истинско, това е нашето семейство‘, категорична тя. „Сега, след голямото празнуване, всички сме съпрузи.“

Перфектната сватбена церемония

„Всичко бе прекрасно, всички се държаха добре. Никой не ни съдеше и не ни гледаше странно“, спомня си Маргарет. „Тримата сме от различни части на страната, така че имаше много хора, важни за нас, които никога не се бяха срещали помежду си. Бяме толкова щастливи.“

Разбира се, имало много сватбени традиции, които е било нужно да преразгледат, за да има място за трети човек. „Но всичко си струваше“, убедено казва Маргарет.

Снимка: instagram/mrgtfrench

