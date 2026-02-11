Още една огромна радост за страната ни! Едно момиче, едва на 22, успя да завоюва бронзов медал от Олимпийските игри в Милано/Кортина. Това е второто огромно постижение на българските спортисти, след като Тервел Замфиров спечели първи медал от зимна олимпиада от две десетилетия насам - бронз в паралелния гигантски слалом в сноуборда.

Постиженито на Лора Христива идва цели 24 години от последните успехи на български спортисти в биатлона. През 2002 г. Ирина Никулчина печели бронзов медал на игрите в Солт Лейк Сити. А върховото постижение в женския биатлон е златото на Екатерина Дафовска – от в Нагано през 1998 г.

И сега, след толкова години, едно крехко момиче отново показа силата на спортния дух и успя да представи достойно България на най-големия спортен форум.

Спортният път на Лора Христова

За момичето, израснало в малкия планински град Троян, това е дебют в състезание от подобна величина. Тя е най-младият талант от отбора, който притежава изключително стабилни показатели в стрелбата през сезона.

Мотивацията на Лора идва още от детството – израствайки в град, в който спортът не е забавление, а начин на живот. Троян е традиционно добро място за развитие на зимни спортисти заради планинската среда и достъпа до спортни клубове.

От ранна възраст тя започва да членува в Ajax Biathlon Club – един от клубовете, които развиват млади биатлонисти в България. Така едва на 11–годишна възраст започва да участва в международни състезания, включително младежки олимпийски игри и световни шампионати.

Многократна световна шампионка е в IBU Summer Biathlon с няколко златни медала на различни дистанции и дисциплини, което показва не само физически талант, но и силна психическа устойчивост и конкурентно мислене.

Лора е организатор и на „Спортен фестивал-Троян 25“ - нещо, което демонстрира и активното ѝ отношение към спортни събития. Целта на мероприятието е да популяризира спорта и да стимулира местната общност.

Отвъд спорта

На Лора често се налага да пътува заради спортните ангажименти. Това я разделя от най-близките ѝ хора – семейството и приятелите. Които винаги ѝ липсват, както самата тя споделя пред Biathlon23.

Често ѝ липсва и традиционната българска кухня, когато е в чужбина – и на която тя е голям фен.

Именно готвенето е нейно хоби и страст. Определя го като „любимо занимание, което ѝ носи удоволствие и което обича да прави винаги, когато има възможност.“

И като всеки млад човек се стреми да се забавлява – да излиза с приятели и да пътешества.

„Спокойна, позитивна и упорита“ - това са точно думите, които тя използва, за да опише себе си в три ключови качества.

Лора е дискретна по отношение на личния си живот. В профилите ѝ в социалните мрежи няма публикации, потвърждаващи романтични отношения.

Последната публикация в Instagram профила ѝ от привидно романтична ваканция в Париж е от лятото на миналата година - през юни 2025 г., когато е споделила снимки от френската столица заедно с свой приятел или партнъор.

