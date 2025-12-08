Новогодишният шик е фин баланс между блясък и сдържаност, при който всеки детайл е от значение – той трябва да е точно на своето място, а не хаотично „натрупан“ върху визията. Достатъчни са само няколко грешки с размера, цвета или аксесоарите – и дори най-модният тоалет може да изглежда неуместен и да доведе до нежелан нелеп ефект.

Ето кои са най-честите, типични грешки, които издават липса на стил – и по-важно как да ги избегнем, за да заблестим в новогодишната нощ.

Грешен размер

Тесният тоалет никога няма да бъде в наша полза. Колкото и да ни се иска понякога да облечем рокля, която да подчертае достойнствата ни, по-разумно е да не го правим. Това по-скоро ще ни развали вечерта - ще смачка плата, нелепо ще опъва шевовете и ще ни „открадне“ свободата на движение.

Как да избегнем това: като изберем модели с идеално прилягане – леко прилепващи, но с достатъчно комфорт. А ако наистина държим да подчертаем фигурата, може да използваме тънък кожен колан, който акцентира върху талията.

Снимка: iStock

Сляпо следване цвета на годината

През настощия есенно-зимен сезон, доминиращи са червените цветове и златистите оттенъци. Но да се „хвърлим“ сляпо върху тренда, ако той не е в стила ни, е сигурна рецепта за провал. Червеното и златистото са противопоказни за жените с хладен цветови тип - с бледа кожа, светла коса и сини очи. Тези нюанси придават уморен вид на лицето, подчертавайки тъмните кръгове и жълтеникавият нюанс на кожата.

Как да избегнем това: ориентираме се към базови тонове, които подчертават естествената красота — всеки има своя подходящ нюанс.

Изцяло в черно

Черният аутфит често губи своя блясък под светлината на новогодишните светлини и може да изглежда твърде мрачно. Без игра на текстури и акценти той става скучен и еднообразен, особено в загадъчния полумрак на нощта.

Как да избегнем това: просто да добавим към черната визия контрастни или ярки детайли - блестящи украшения, релефни материи (като кадифе или кожа), необичайни силуети или смели аксесоари.

Снимка: iStock

Излишък от блясък

Пайети от глава до пети не са разкош, а откровена крещяща „евтиния“. Искаме новогодишен блясък, но вместо това сме получили ефект на „шарена гирлянда“, която свети прекалено ярко и уморява всички наоколо.

Как да избегнем това: като изберем един смел блестящ акцент – пола с пайети, топ с кристали или ефектни бижута.

Претрупване с аксесоари

Колие, обеци, гривни, пръстен с едър камък, плюс любимият часовник - това не е шик, а прекалено тежък комплект, зад който буквално може да изчезнем. Новогодишното парти не е повод да носите цялата си кутия с бижута - това говори повече за несигурност, отколкото за добър вкус.

Как да избегнем това: избирайки един ярък акцент — масивни обеци, например, или дълга верижка. Така от визията ще се носи истински лукс и ще привлича вниманието към самите нас, а не към „богатия“ набор от украшения.

Снимка: iStock

Oще идеи от стилистите как да добавим премерен блясък, когато се подготвяме за парти - вижте във видеото:



