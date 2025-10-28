Скорпионите са страстен, магнетичен и амбициозен воден знак. Те са привлечени от всичко тъмно и дълбоко и необикновено.

Затова всеки детайл във визията им трябва да бъде всичко друго, но не и обикновен. Дори и по отношение на маникюра. Той трябва да е в тъмни нюанси като бордо и наситено лилаво, които излъчват топлината и страстта на знака, или плътно черен – символ на неговата дълбочина.

Ето няколко идеи за стилни и дръзки дизайна за маникюр, които олицетворяват всичко прекрасно в Скорпиона.

Желиран черен с акцент

Вместо класически черен лак, може да изберем полупрозрачен - за „желе“ ефект. За перфектен завършек –сребристи капси по краищата на ноктите, напомнящи нестандартен пиърсинг.

Снимка: instagram/disseynails

Космически стилети

Изненадващият космически дизайн включва черен френски връх с омекотен контур, преливащ в нежно розово и украсен с различни форми от малки кристали.

Снимка: instagram/fleuryrosenails

Шахматен модел

Поради своята стратегическа и решителна природа, Скорпионите са известни като добри играчи. Затова маникюр, който наподобява шахматна дъска, е идеален избор за тях.

Снимка: instagram/klawsbysonia

Черен френски

Черното е може би най-мистериозният цвят, което го прави перфектен за добавяне на острота към класическия френски дизайн. Малките точки в основата на ноктите добавят допълнителна загадъчност.

Снимка: instagram/gossipandgloss

Дълбоко бордо

Изчистен и класически маникюр в цвят на тъмночервено вино - визия, която сякаш крещи: „кралицата Скорпион“!

Снимка: instagram/gossipandgloss

Коя е българката, попаднала в топ 10 на най-добрите маникюристи в света - вижте видеото:

