Като оптимистичен и топъл огнен знак, Стрелецът не се страхува да се откроява. Той е свързан с любов към живота, драматично себеизразяване, жажда за приключения и позитивен поглед към света.

Неговият аура-цвят е лилавото. То символизира духовната енергия, която захранва надеждната и любопитна природа на зодиакалния знак. Това прави нюансите на лавандула, виолетово и „патладжан“ идеални за маникюр в сезона на Стрелеца.

Независимо дали скоро празнувате рожден ден или просто искате да уловите настроението на сезона - ето няколко идеи за маникюр, вдъхновени от зодия Стрелец.

Монохромна аура

Дълбок „патладжан“ е основата на този аура маникюр. По-светлите лилавите тонове вдъхват живот - за динамичен, но все пак монохромен финиш.

Снимка: instagram/disseynails

Двуцветен хром в лилаво

Този впечатляващ лак съдържа лилави и розови хром пигменти, които създават динамичен и блестящ маникюр.

Снимка: instagram/claudia_hrnandez

Лилаво желе

Прозраченият „желиран“ лак има лавандулов нюанс върху дължините на ноктите. Тъй като лакът е прозрачен, естественият нокът се вижда отдолу - което придава още по-интересна визия.

Снимка: instagram/klawsbysonia

Аерографски маникюр

Необичайният дизайн смесва лавандула и бебешко розово върху бяла основа. Резултатът е сладък и нежен маникюр.

Снимка: instagram/nailsbymaki.nyc

Омбре пламък

Тази смела визия комбинира омбре от блестящ меден оттенък към бежово. А ярко белите линии препращат към идеята за огнения пламък.

Снимка: instagram/nailartbymolly

А възможно ли е да готвим с дълъг маникюр - една участничка в "MasterChef" доказва, че е възможно! Гледайте видеото:



