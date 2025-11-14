Рап звездата Карди Би стана майка за четвърти път. Бебето е момченце, потвърди пред People официален представител на певицата. „Карди Би е здрава и се чувства щастлива“, гласи официалното изявление. Това е първото бебе на изпълнителката от футболиста Стефон Дигс, а новината идва в ключов момент, в който изпълнителката е в разгара на нова творческа ера и турне.

Бебе, албум и турне

33-годишната рап сензация съобщи щастливата новина и в Инстаграм с видео към песента „Hello“ от най-новия ѝ албум „Am I the Drama?“.

„Животът ми винаги е бил от различни глави и сезони,“ пише тя. „Започването отначало не е лесно, но си струва. Имам нов албум, нова музика… и ново бебе в живота си!“

Щастливият баща разкри пола на бебето

31-годишният Дигс разкри пола на бебето още преди раждането, малко по-рано този месец: „Момче. Това е достатъчно за мен!“

Футболната звезда се пошегува, че вече мечтае за тренировки, игри и тичане из двора с малкия.

Носителката на „Грами“ вече има три деца – Кълчър, Уейв и Блосъм – от вече бивашата си половинка - рапъра Offset. Тя подаде молба за развод през юли 2024 г., четири години след първото им разделяне през 2020 г., като разводът все още не е финализиран.

От своя страна Дигс е баща и на две дъщери – Нова и Чарлий.

Как рапърката запази в тайна бременността си

Рапърката разкри, че е бременна с четвъртото си дете в интервю за CBS Mornings, излъчено на 17 септември.

„Ще имам бебе от приятеля си Стефон Дигс“, заяви тогава певицата и сподели, че е развълнувана.

„Щастлива съм“, казва тя. „Чувствам, че съм в добра фаза. Чувствам се много силна, много мощна — върша много работя… докато в мен расте бебе.“

Рапърката допълва, че е пазила новината за бременността в тайна, защото е искала да се увери, че всичко е наред с бебето. Дори родителите й не знаели до последно.

Каква майка е Карди Би

По време на участието си в подкаста On Purpose на Джей Шети, Карди Би разказа, че възпитава децата си да бъдат „по-добри от мен“. Тя признава, че не иска децата ѝ да са перфектни, а да бъдат „100 пъти по-добри" от нея.

„Това е дисциплина. Трябва да ти е в природата. Трябва да бъдеш по-добър от мен. Искам да си по-умен от мен. Искам да… не перфектен — не можеш да направиш децата си перфектни и не трябва да ги натоварваш така — но искам да си 100 пъти по-добрата версия на мен“, казва тя.

„Ще сте ядосани, ще плачете, но някой ден ще го оцените. Иска ми се някой да беше вложил в мен това, което аз влагам в децата си.“

Карди Би и Дигс са забелязвани заедно през октомври 2024 г. През май 2025 г. правят първата си официална публична поява като двойка, пристигайки заедно на мач.

