Рапърката Карди Б, която скоро ще посрещне четвъртото си дете, се присъединява към органична компания за бебешки храни като главен директор по увереността (Chief Confidence Officer), за да сложи край на срама около храненето на бебетата с формула и да подкрепи родителските права в САЩ.

Звездата, известна със своята откровеност и честност пред камерите, цели да даде сила на родителите да правят своя избор без чувство за вина, да повиши осведомеността за качеството на адаптираното мляко и да настоява за по-добри родителски права, съобщава People.

Защо Карди Б говори за кърменето?

Карди Би е в очакване на четвъртото си дете.

Рапърката си партнира с компания за органични адаптирани храни за кърмачки.

33-годишната носителка на награда „Грами“, която очаква бебе номер четири от приятеля си, футболиста от НФЛ Стефон Дигс, сподели откровено за предизвикателствата, пред които са изправени майките, и за собствения си труден опит с кърменето.

„Кърменето отнема много време, а някои жени са принудени да се върнат на работа много бързо след раждането“, казва рапърката по време на живо излъчване в интернет.

Много майки не могат да си позволят да седят и да кърмят децата си, а изцеждането отнема „целия ти ден“, казва тя.

„Изцеждането не е нещо лесно за правене. Има жени, на които се налага да разчитат на адаптирано мляко“, категорична е певицата.

В интервю за Vogue Карди разкрива, че в миналото й е отнемало два часа, за да произведе едва 60 мл., което я е карало да се чувства по-малко жена.

„Не мисля, че хората разбират колко е обезсърчаващо всичко това“, споделя тя.

Карди Би в очакване на четвърто дете

Карди Б, която е на път да посрещне четвъртото си дете, не крие вълнението си. Новината за бременността й беше обявена през септември, като това ще бъде първото й дете от настоящия й приятел, звездата от НФЛ Стефон Дигс - Стeфон Дигс.

Рапърката е горда майка на още три деца от бившия си съпруг, рапъра Offset. Това са дъщеря й Кълчър Киари Сийфъс, която е на 7 години и синът й Уейв Сет Сийфъс, която е на 4 години, както и най-малката им дъщеря Блосъм.

Въпреки че отношенията й с Offset преминаха през много публични възходи и падения – белязани от скандали, раздели и събирания – двамата окончателно се разделиха, но запазиха добър тон. Карди многократно е подчертавала, че поддържат приятелски отношения в името на своите деца.

