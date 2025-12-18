Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Брад Пит. Той е един от малкото актьори, печелили "Оскар" и за актьорско майсторство, и за продуцент. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото.

Вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Склонни сте да бягате от реалността в личните си отношения, скъпи жени. Сами ще предизвикате усложнения в личния си живот, които ще ви донесат любовни разочарования. Сексуалните удоволствия ще ви възвърнат доброто настроение.

ТЕЛЕЦ

Не спорете с роднините си, които са решили да ви омъжат без да искат вашето мнение. Кажете, че днес не ви се разговаря по тази тема. Семейните имат възможност да се отдадат на интимни мигове и сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Ще се приберете уморени, но доволни от себе си, заради успехи на работното място. Останете с близките си. Не се колебайте и се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия.

РАК

Ще се наложи да помогнете на ваш човек, който се е оженил за ваша приятелка. Рискувате да предизвикате ревността на партньора си си, който иска да дойде с вас. По-добре изберете по-малкото зло и го вземете на уговорената среща, вместо да съсипвате сексуалните си отношения.

ЛЪВ

Вечерта очаквайте разправии с роднини заради непотушен скандал, започнал в ранни зори с родителите на съпруга ви. Няма как да сте удовлетворени от сексуалния си живот, след като непрекъснато ви напомнят колко сте некоректни към партньора си.

ДЕВА

До обед избягвайте разправии със семейството и се опитайте да се приберете веднага след края на работното време. Изяснете причината за напрежението с брачната си половинка и не се отказвайте от сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Вечерта си дайте заслужена почивка. Забравете за семейните си задължения, за готвенето, дори и да са свързани с гостуване, което ще ви разтовари. Ако сте във форма, можете да се отдадете на интимни мигове и сексуални изживявания.

СКОРПИОН

Вечерта си поканете гости. Създайте уютна, романтична обстановка за себе си и за близките си. Обърнете внимание на децата си. Сексът може и да не ви достави удоволствието, което очаквате.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта си почивайте в компанията на любимите си хора. Имате право на това. Пригответе нещо вкусно за хапване. Сексуалните удоволствия ще ви възвърнат самочувствието.

КОЗИРОГ

Несемейните ще изживеят многообещаващи срещи и интересни, но уви, краткотрайни запознанства. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, ако не сте опознали добре партньорите си.

ВОДОЛЕЙ

Заради лични проблеми картинката на деня ви е кристално неясна, защото сте се оплели в мрежите на агресията и емоцията, от които сами няма как да се измъкнете без душевни рани. Не се надявайте на сдобрявате в леглото, ако сте създали повод за отдалечаване на любимия ви.

РИБИ

Самотните жени да очакват романтична среща, която ще промени изцяло живота им, ако не се затварят в дома си. Сексът няма да ви достави удоволствие, ако сте стигнали до точката на кипене и сте допуснали скандал.

