Полазникът е една от най-важните фигури в обредността на Игнажден. Според българските народни вярвания именно първият човек, който прекрачи прага на дома в този ден, определя каква ще бъде идващата година – здрава, плодородна и благополучна или трудна и несполучлива.

Кой е полазникът и защо е важен?

Полазникът е първият гост в къщата на Игнажден. Смята се, че неговата личност, настроение и дори физическо състояние пренасят своята енергия върху дома. Ако полазникът е добър, здрав, работлив и заможен човек, годината ще бъде успешна. Ако е болнав, намръщен или с лоша слава, това се приема като лош знак. Поради тази причина в миналото много семейства предварително са уговаряли кой да им бъде полазник – обикновено близък роднина или съсед, за когото се вярва, че носи късмет.

Какво прави полазникът

При влизането си в дома полазникът изпълнява символични действия:

• Внася в къщата дърва или пръчка, които поставя в огнището.

• Разравя жаравата, за да „разпали“ късмета и благополучието.

• Изрича благословии за здраве, берекет и плодородие.

Колкото повече искри излизат от огъня, толкова по-плодородна се смята годината.

Как се посреща полазник

Домакините посрещат полазника с почит и уважение. Той се нагостява с постни ястия, хляб, плодове и в някои райони – с орехи или сушени плодове. Вярва се, че доброто отношение към полазника умножава добрия късмет.

Защо полазникът е толкова важен

Игнажден се възприема като начало на новата година в народния календар. Всичко, което се случи на този ден, се смята за знак и предсказание. Полазникът на Игнажден ни напомня, че началото има значение и че човешкото присъствие, думите и намеренията носят сила за цялата година.

