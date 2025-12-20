Полазникът е една от най-важните фигури в обредността на Игнажден. Според българските народни вярвания именно първият човек, който прекрачи прага на дома в този ден, определя каква ще бъде идващата година – здрава, плодородна и благополучна или трудна и несполучлива.
Кой е полазникът и защо е важен?
Полазникът е първият гост в къщата на Игнажден. Смята се, че неговата личност, настроение и дори физическо състояние пренасят своята енергия върху дома. Ако полазникът е добър, здрав, работлив и заможен човек, годината ще бъде успешна. Ако е болнав, намръщен или с лоша слава, това се приема като лош знак. Поради тази причина в миналото много семейства предварително са уговаряли кой да им бъде полазник – обикновено близък роднина или съсед, за когото се вярва, че носи късмет.
Какво прави полазникът
При влизането си в дома полазникът изпълнява символични действия:
• Внася в къщата дърва или пръчка, които поставя в огнището.
• Разравя жаравата, за да „разпали“ късмета и благополучието.
• Изрича благословии за здраве, берекет и плодородие.
Колкото повече искри излизат от огъня, толкова по-плодородна се смята годината.
Как се посреща полазник
Домакините посрещат полазника с почит и уважение. Той се нагостява с постни ястия, хляб, плодове и в някои райони – с орехи или сушени плодове. Вярва се, че доброто отношение към полазника умножава добрия късмет.
Защо полазникът е толкова важен
Игнажден се възприема като начало на новата година в народния календар. Всичко, което се случи на този ден, се смята за знак и предсказание. Полазникът на Игнажден ни напомня, че началото има значение и че човешкото присъствие, думите и намеренията носят сила за цялата година.
