Коледа наближава и традиционно въпросът дали ще бъде бяла – с наситена снежна атмосфера – вълнува много хора. Ето какво показват последните прогнози за празничния период от 24 до 26 декември 2025 г.

Температурите ще останат предимно над нулата в низините, включително в София през по-голямата част от декември. В краткосрочните прогнози липсват явни сигнали за значителни снеговалежи около самия 25 декември в ниските райони.

Според DaliVali.bg няма сигурни условия за сняг в равнинните градове точно на Коледа, поне в прогнозите с модели до 10 дни напред.

В дните преди Коледа ще е още по-студено, с изгледи в някои райони термометрите да паднат до минус 10 градуса. Потенциал за снеговалежи има около 20-21 декември.

С цялата условност на дългосрочните прогнози, за Коледа вероятността да вали сняг е малка. Между Коледа и Нова година потенциалът за валежи е по-голям, но пък температурите ще се повишат, което ще вдигне снежната граница към планините и ще ограничи зоните с валежи от сняг.

Последните данни за декември показват, че температурите в много райони остават над климатичните норми и влажността не достига условия за значителни снеговалежи в ниските части на страната точно на Коледа.

