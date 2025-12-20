Новогодишното почистване не трябва да бъде дълго и изтощително. С ясен план и фокус върху най-важното можеш да освежиш дома си за кратко време и да посрещнеш новата година в подредена и спокойна обстановка.

Преди да започнеш отдели няколко минути за планиране. Определи кои помещения са най-важни и си постави реалистична цел. Не е нужно всичко да блести. Достатъчно е домът да изглежда подреден и чист там, където прекарваш най-много време.

Започни с разчистване на онова, което не е на мястото си

Събери всички вещи, които не са на мястото си, и освободи повърхностите. Това ще направи самото почистване много по-бързо. След като разчистиш, разпредели набързо какво се прибира, какво се изхвърля и какво може да бъде дарено.

В кухнята се съсредоточи върху най-видимото

Измий мивката и плотовете, забърши масата и котлоните и изхвърли боклука. Не е необходимо да почистваш шкафове отвътре или уреди в дълбочина.

Снимка: iStock

В дневната подреди мебелите и вещите по масите

Забърши праха от видимите повърхности и минѝ пода. Проветряването също има голям ефект и веднага освежава пространството.

В банята бързото почистване включва мивката, огледалото и тоалетната

Изплакни душа или ваната и смени кърпите. Това е напълно достатъчно за свеж и поддържан вид.

В спалнята оправи леглото и прибери дрехите

Забърши нощните шкафчета и отвори прозореца за няколко минути. Само тези действия значително подобряват усещането за ред. Ако разполагаш с малко допълнително време, смени покривката или декоративните калъфки, изхвърли излишни хартии и добави лек аромат в дома. Малките детайли често правят най-голямата разлика. Спокойно можеш да оставиш за друг момент миенето на прозорци, дълбокото почистване на уреди и сортирането на гардероби.

Снимка: iStock

Новогодишното почистване не е състезание по перфекционизъм, а начин да създадеш приятна атмосфера за ново начало. Най-важното е домът ти да бъде подреден, чист и уютен, така че да започнеш новата година с лекота и добро настроение.

