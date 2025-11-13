„Кой ще ми гледа детето, докато работя?“ – въпросът, който всяка работеща майка си задава. Това звучи не само във вашите глави и домове, а и в животите на много други хора по света.

Позната ли ви е тази ситуация? Сутрин е. Детето има лека температура, или пък изобщо не е прието в детска градина. И сега какво? Паника. Звъните на баба, на приятелка, проверявате опциите за платен отпуск – всичко, само и само да не се наложи да избирате между професионалния си ангажимент и грижата за най-важното човече в живота ви.

Този въпрос е сърцераздирателен ежедневен проблем за милиони работещи родители. А сега си представете, че сте народен представител, чиято работа е да взима решения за цяла държава.

Именно в тази критична точка на пресичане между майчинството и политиката се намира германският депутат Хана Щайнмюлер. Нейната лична история, която тя направи публична, разтърси Бундестага и хвърли светлина върху проблем, който срещат много родители - да съчетават работа и семейство.

„Умението да се съчетава работата и семейният живот трябва да бъде видимо и в политиката“, заявява 31-годишната Щайнмюлер, която с бебе в скута реши да предизвика цялата общественост – в парламента и извън него.

За какво настоява Хана Щайнмюлер?

Право на отпуск по майчинство и бащинство.

Гъвкавост и дигитализация.

По-достъпни детски грижи в Бундестага.

Реч на политическата трибуна с бебе в прегръдките

Когато Хана Щайнмюлер, член на Бундестага от „Съюз 90/Зелените“, застана на трибуната с новороденото си бебе, за да произнесе реч, кадрите обиколиха света. Това не беше мил жест, а символ на отчаянието и решимостта й да отстоява една критична кауза.

Както самата тя обяснява, цитирана от немски медии, политиците в Германия нямат право на платен отпуск по майчинство или бащинство. Докато за всеки друг служител в страната този период е гарантиран, за депутатите той просто не съществува.

„Няма никаква разпоредба за отпуск по майчинство за депутати. Това означава, че или трябва да предам детето си на бащата, или да го дам на външни грижи веднага“, обяснява Щайнмюлер.

С тази лична история, тя повдига въпроса: Как да представляваш обществото, ако системата ти забранява да живееш като повечето хора в него?

Но дали този сърцераздирателен въпрос – къде да оставя детето? – не отеква далеч извън стените на Бундестага? Той преследва всеки работещ човек, стремящ се към смисъл и постижения. Независимо дали преследваме каузи в името на обществена промяна, или просто се борим за по-добър живот за себе си и за семействата си, всички ние се сблъскваме с един и същи избор. А вие как мислите?

Как се справят жените, които работят като модели на модния подиум с деца - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK