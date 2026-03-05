Новият епизод на „Бригада Нов дом“, утре вечер (6 март) от 20:00 ч. по bTV, ще докосне сърцата на зрителите с една истинска история за смелост, съпричастност, надежда и промяна. В центъра ѝ свети малката Малина – 11-годишното момиче, чиято съдба разтърси цяла България.

През 2025 година трагедия застига семейството ѝ – бащата на Малина внезапно умира в семейната им къща в Кнежа. Часове наред детето стои само с покойния си баща. След този болезнен и шокиращ момент Малина и майка ѝ остават да живеят в тежка мизерия – без баня, без тоалетна и без минимални условия за живот и уют. Историята им трогна хиляди хора, които се обърнаха към „Бригада Нов дом“ с молба да помогнат на това семейство.

Снимка: Добромир Иванов

В петък вечер зрителите на bTV ще видят как екипът на предаването превръща разпадащото се жилище в топъл, светъл и уютен семеен дом – място, където надеждата и смелостта могат да се настанят и разцъфтят. В този епизод ремонтът е символ на новото начало и вярата в човешката доброта. Силно докосната от тежката история, но и от харизмата на детето, водещата Мария Силвестър ще подготви специална и вълнуваща изненада за прекрасната Малина.

Снимка: Добромир Иванов

Новият епизод на предаването обещава да е един от най-силните, разтърсващи и вдъхновяващи епизоди за целия сезон 8, показвайки как смелостта, сърцето и обединените усилия на хората може да променят живота на едно дете.

Не пропускайте новия епизод на „Бригада Нов дом“, вече в петък от 20:00 ч. по bTV, а за най-нетърпеливите и на VOYO, ден преди ефир.

Всички новини за „Бригада Нов дом“ можете да следите страницата на предаването в btv.bg и в каналите в социалните мрежи – Facebook, Instagram и TikTok.

Снимка: Добромир Иванов

Вижте повече за „Бригада Нов дом“ в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER