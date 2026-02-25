Всяка година на 1 март връзваме мартеници на близките си хора с пожелание за здраве и късмет. Въпреки красивата българска традиция идва и моментът, в който трябва да се разделим с червено-белия конец и да го оставим на клонче. Но защо точно на дърво и какъв е дълбокият смисъл зад този пролетен ритуал, който спазваме от дълбока древност?

Кога се сваля мартеницата

Според българската традиция м⁠артеницата се носи от 1 март (Баба Марта) до момента, в който видим първите признаци на пролетта – най-често:

щъркел или лястовица, които се завръщат от топлите страни;

цъфнало дърво, особено плодово или друг вид, който показва, че пролетта е дошла.

Това е знак, че зимата вече си отива и започва новият сезон на растеж и плодородие.

Защо завързваме мартениците на дърво?

След като свалим мартеницата, поверието повелява да я закачим на цъфнало дърво. Това има няколко смисъла:

Символизира живота и природата

Дървото, което цъфти, е силен символ на пробуждаща се природа, здраве и плодородие. Когато закачим мартеница на клон, сякаш „подаваме“ към природата здраве, жизнена енергия и късмет – както за себе си, така и за градината и дома си.

Много хора вярват, че така споделят благословията на новия сезон с дървото и с природата като цяло.

Снимка: iStock

Пролетни птици и природен ритъм

Щъркелът и лястовицата са едни от първите птици, които се завръщат през пролетта. Те са естествен ориентир за края на зимата и за времето, когато е подходящо да свалим мартениците.

Закачането ѝ на дърво след това свързване с птиците подсилва усещането за ново начало, обновление и надежда.

Практични и екологични аспекти

Традицията се изпълнява от множество поколения, но тя крие и своите заплахи за природата. Мартениците, особено ако са със синтетични влакна, могат да пречат на растежа на дърветата или да останат дълго върху клоните, като замърсяват природата.

Затова експертите съветват да се използват естествени материали (вълна, памук) и да се премахват навреме, когато вече не са нужни.

Символика на мартеницата

В българския фолклор мартеницата не е просто украшение – тя е амулет, който пази здравето и прогонва болести и злини през преходния сезон.

Снимка: Аз, репортерът

Когато я закачим на дърво, сякаш даваме символичен „подарък“ на природата – връщаме част от доброто, което сме получили, за да бъде целогодишно

