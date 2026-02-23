Месец февруари призовава представителите на зодия Риби към почивка, размисъл и освобождаване. Това е моментът, в който Слънцето тихо преминава през Водолей – идеалният момент за възстановяване на енергията и начало на нови начинания.
На 17 февруари новолунието във Водолей бе като кармично слънчево затъмнение. Затвори се една цяла житейска глава и се отвори вратата за обновление - във всяко отношение.
Ето какъв ще бъде месецът за зодия Риби, според списание Elle.
Нов житейски ритъм
Сега не е време за натиск върху целите. Много по-важно е да слушате ритъма на живота си и да изследвате какво се случва под повърхността.
И най-важното – да чуете какво шепне интуицията. Затова е нужно да отделите време за размисъл чрез дълги разходки, писане в дневник или оракулни карти. Може да има емоционален багаж или стара рана, която все още не е заздравяла.
Възстановяващи практики като йога и медитация могат да ви подготвят психически. Опитайте и дихателни сесии или креативни занимания като рисуване или писане на писма – всичко това ще ви помогне да освободите емоциите си.
Началото на сезона на Риби – 19 февруари
Започва време за личен рестарт, мисия или страстен проект. Поставете себе си на първо място и се глезете.
За първи път от 1702 г. Сатурн и Нептун се събират в Овен - вашия втори дом. Момент за мощно пренастройване, съчетание на мечти и дисциплина, материална сигурност и ценности.
Първи ретрограден Меркурий за 2026
Обхваща периода 26 февруари-20 март. Това е време за преоценка на собствената стойност, граници и отговорности. Ретроградният Меркурий в Риби може да забави комуникацията и пътуванията, но е шанс за вътрешна работа и саморефлексия.
На сантиментално ниво не е благоприятно време за започване на нови връзки или любовни истории, а за разбиране на това, което е останало нерешено от миналото.
- Дни за любов: 27, 3
- Дни за пари: 11, 20
- Щастливи дни: 9, 18
- Неблагоприятни дни: 1, 5
