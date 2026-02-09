Седмицата от 9 до 15 февруари 2026 г. се очертава като един от най-динамичните периоди на тази година, представляващ важен праг за всички зодии. Настоящият астрален контекст бележи голяма промяна във финансовите ни представи: вече не е достатъчно само да генерираме доходи, а начинът, по който се отнасяме към кариерата си и особено към интелигентното управление на собствените си ресурси, става съществен.

От 10 февруари енергията се променя с навлизането на Венера в знака на Риби. В бизнеса и преговорите интуицията започва да играе решаваща роля, позволявайки на хората да усещат възможности там, където простата логика не дава всички отговори. Сътрудничествата стават по-хармонични, а емпатията може да отвори врати, които преди това са били блокирани.

Важното астрологично събитие на седмицата се случва на 14 февруари, когато Сатурн навлиза в Овен. Това е важен преход: успехът вече не е резултат от чакане, а от индивидуална инициатива.

Седмицата завършва под знака на нова дисциплина, предназначена да внесе ред и ефективност, подкрепена от регенеративната сила на аспекта между Луната и Плутон.

Овен/ Асцендент в Овен

Родените със зодия Овен са на прага на дълбока трансформация, тъй като Сатурн навлиза в техния знак на 14 февруари. Те ще почувстват остра нужда да наложат дисциплина в управлението на парите си. Няма място за ненужни рискове и успехът ще зависи от способността да поемат ясни отговорности.

Въпреки че началото на седмицата може да им донесе натиск, свързан с неизплатени плащания, краят на периода ги намира много по-подготвени да ръководят проекти, които ще им осигурят солиден статус и стабилни доходи в дългосрочен план.

Телец/ Асцендент в Телец

За родените под знака Телец, влиянието на Венера в Риби на 10 февруари отваря нови финансови хоризонти чрез социалния кръг. Представителите на тази зодия могат да получат неочаквани предложения за сътрудничество, които ще допълнят доходите им.

Те обаче трябва да бъдат изключително внимателни към навлизането на Сатурн в Овен на 14 февруари, което изисква от тях да разрешат всички скрити дългове или финансови проблеми от миналото, преди да направят нови инвестиции. Това е седмица, в която Телците научават, че финансовата стабилност се изгражда с дискретност и стриктно планиране на ресурсите.

Близнаци/ Асцендент в Близнаци

Близнаците преминават през период на забележително професионално издигане, успявайки да консолидират публичния си имидж. Затова от 10 февруари Близнаците се възползват от защитата на планетата Венера в сектора на кариерата, което улеснява дискусиите им с шефове и получаването на облаги.

Влизането на Сатурн в Овен, в сектора на бъдещите проекти, на 14 февруари, им осигурява необходимата структура за иницииране на мащабни сътрудничества. Също така, Близнаците ще успеят да привлекат средства благодарение на изключителните си способности да посредничат в конфликти и да намират гениални решения.

Рак/ Асцендент в Рак

Родените във зодия Рак навлизат в етап на дълбоко съзряване, насърчавани от звездите да излязат от зоната си на комфорт и да поемат ролята на лидери. Сатурн влиза в дома на кариерата на 14 февруари, отбелязвайки началото на период, в който положени усилия ще се превърнат във финансова стабилност и уважение.

Във финансово отношение Раците могат да получат отлични новини в края на седмицата. Енергията на Луната и Плутон може да им донесе по-добри решения за управление на сложни финансови ситуации или дори за придобиване на значителни суми пари.

Лъв/ Асцендент в Лъв

Лъвовете се фокусират върху управлението на финансовите си ресурси и дългосрочните инвестиции. Влизането на Венера в Риби на 10 февруари им дава остра финансова интуиция, помагайки им да усетят най-печелившите посоки.

В същото време, Сатурн в Овен на 14 февруари ги предизвиква да разширят хоризонтите си чрез специализирани курсове или нови сътрудничества. За Лъвовете е от съществено значение да намерят баланс между желанието за разширяване и необходимостта от поддържане на строга бюджетна дисциплина, избягвайки разходи, които биха могли да дестабилизират спестяванията им.

Дева/ Асцендент в Дева

За Девите, сътрудничествата се превръщат в основен двигател на доходите тази седмица. От 10 февруари Венера ще помага на Девите да създадат хармонична атмосфера в бизнес партньорствата, улеснявайки подписването на печеливши споразумения.

От 14 февруари обаче Сатурн им налага строги правила относно управлението на парите, идващи от други източници, независимо дали става въпрос за данъци, банки или ресурси на партньора им. На Девите се препоръчва също да бъдат стриктни в официалните документи, тъй като дисциплината сега ще осигури финансовия им комфорт в бъдеще.

Везни/ Асцендент във Везни

Родените във Везни насочват енергията си към рационализиране на работата си и установяване на дългосрочни съюзи. На този астрален фон, Венера им предлага период на мир и продуктивност на работното място, започващ от 10 февруари, което може бързо да се превърне в бонуси или признание.

Основното събитие на седмицата е навлизането на Сатурн в дома на партньорствата на 14 февруари, процес, който ги кара да се откажат от лекомислени сътрудничества. Везните вече ще търсят само съюзи, които предлагат солидни финансови гаранции и стабилност.

Скорпион/ Асцендент в Скорпион

Скорпионите са насърчавани да превърнат уменията си в осезаеми източници на доходи. Влизането на Венера в дома на творчеството на 10 февруари им дава смелостта да представят идеите си с такъв ентусиазъм, че веднага ще убедят онези, които могат да ги подкрепят финансово.

Скорпионите обаче бързо разбират, че трайният успех изисква постоянни усилия и Сатурн им налага много по-строг работен график от 14 февруари. В края на седмицата Скорпионите имат удивителна сила на възстановяване и могат да завършат важни сделки чрез добре разработена стратегия.

Стрелец/ Асцендент в Стрелец

За Стрелците седмицата насочва вниманието към сигурността на дома и семейните активи. От 10 февруари Венера им носи късмет в преговорите за имоти или домашен бизнес.

С навлизането на Сатурн в Овен на 14 февруари обаче, Стрелците ще трябва да станат много по-отговорни с бюджета си за забавления. Време е да инвестират в проекти, които демонстрират тяхната креативност по дисциплиниран начин, превръщайки страстите им в печалба.

Козирог/ Асцендент в Козирог

Козирозите използват своите комуникационни и преговорни умения, за да укрепят финансовото си положение тази седмица. От 10 февруари Венера улеснява професионалните им диалози, помагайки им да получат по-добри договорни условия.

Сатурн, техният управител, се премества в областта на семейния живот и дома на 14 февруари, което ги кара да вземат важни решения, свързани с наследствени активи или инвестиции в недвижими имоти. Козирозите сега могат да изградят основа на материална сигурност, която ще трае във времето, демонстрирайки зрялост.

Водолей/ Асцендент във Водолей

Водолеите започват седмицата със строг анализ на разходите си, усещайки натиска на непосредствените отговорности. Влизането на Венера в паричния дом на 10 февруари обаче им носи по-проспериращ период и шанс да привлекат доходи от нови източници.

От 14 февруари Сатурн моли тези Водолеи да бъдат много по-внимателни как организират документите и договорите си. Родените под знака Водолей не трябва да се страхуват ясно да заявят какво искат и да защитават интересите си. Важно е да се разчита само на конкретни факти и да се избягват онези, които обещават бързи печалби без солидна основа.

Риби/ Асцендент в Риби

Рибите са благословени с присъствието на Венера в техния знак, считано от 10 февруари, което увеличава техния магнетизъм и способност да привличат възможности. Рибите могат да получат това, което искат, чрез личен чар и дипломация.

На 14 февруари обаче Сатурн влиза в дома им на финансите, отбелязвайки началото на период, в който те ще научат ценността на постоянните усилия и спестяванията. Сега те са готови да изградят стабилна финансова реалност, основана на нова дисциплина.

