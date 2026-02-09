На 9 февруари 2026 г., небето ни изпраща специален сигнал. Луната навлиза във фаза „Последна четвърт“ – магичен момент, в който нощното светило изглежда като перфектно отрязан полудиск.

Точно в 14:43 ч. българско време тя достига своя пик. Ще ни напомни, че цикълът се затваря и е време за интроспекция. Ето как щ ни се отрази според Astro Seek.

Астрономическата магия на небето

Снимка: iStock

Ако погледнете към небето в ранните часове на деня, ще видите Луната, която постепенно „изтънява“. През по-ранните часове тя е осветена точно на 50% и уверено върви към своето Новолуние. За любителите на астрономията това е перфектният момент да извадят биноклите – границата между светлината и сянката върху лунната повърхност сега е най-ясно изразена и разкрива невероятни детайли от кратерите на нашето естествено спътническо тяло.

Емоционален детокс под знака на Скорпион

Снимка: Getty Images

Астрологически 9 февруари носи особена дълбочина. Луната се намира в знака на Скорпион – господарят на трансформацията и тайните. Това не е време за шумни партита или нови грандиозни планове. Напротив, фазата на „Последната четвърт“ е Вашият личен емоционален детокс.

Скорпионът ви провокира да погледнете дълбоко в себе си и да се запитате: „Какво ви тежи? Кои стари модели на поведение вече не ви служат?“. Това е най-подходящият ден да пуснете миналото, да простите, както на себе си, така и на другите, и да освободите място в душата си за новото, което предстои.

На кои зодии ще повлияе тази Луна?

Въпреки че всеки усеща енергията различно, ето какво казват звездите за 9 февурари 2026:

Водолей: Ще почувствате неочаквано спокойствие. Използвайте деня за медитация или просто останете насаме с мислите си.

Възможно е да сте по-чувствителни от обикновено. Бъдете нежни към себе си и си позволете малко самосъстрадание. Скорпион: Вашата интуиция е в пика си. Въпреки емоционалната интензивност, денят е чудесен за споделяне на истински, дълбоки моменти с любим човек.

