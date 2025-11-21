След ваканцията по Коледа и традиционната почивка на 1 януари, идва още един ден, който бе обявен за неработен: 2 януари 2026 г. Това решение също е вече официално и има своите специфики, с които си заслужава да се запознаете.

Решението гласи: 2 януари 2026 г. ще бъде почивен ден еднократно.

Защо именно 2 януари?

Както и при 31 декември, причината е тясно свързана с въвеждането на еврото като валутна единица в България. С оглед на това, че 1 януари е денят на старта както на новата година, така и на новата валута, 2 януари е обявен за почивен, за да позволи на системите, фирмите и институциите да стартират в новата парадигма спокойно.

В мотивите се казва, че тази мярка е необходима „с оглед на техническа пренастройка“ и „да се минимизират оперативните рискове“ при преминаването към еврото.

Какво означава за хората и бизнеса?

За гражданите това е възможност за продължителен отдих: ако включите 29–30 декември като отпуск, имате 31 декември, 1 януари и 2 януари като неработни дни, което превръща началото на годината в истинска мини-ваканция.

За бизнеса има предизвикателство: уверете се, че вътрешните системи са подготвени, че правните задължения, които могат да „завършват“ в края на годината, са приключени, и че не се натрупват задачи, които следва да стартират от 3 януари.

За институциите този ден предоставя „буфер“ време за преминаване – след голямата дата 1 януари, 2 януари служи като ден за окончателно „привеждане“ в ред на процесите.

Препоръки за планиране

Ако планирате пътуване, добре е да го насочите към периода 31 декември - 2 януари включително - така взимате максимума от дните.

Използвайте този ден за разтоварване, план за годината, разходка или споделено време - след празничната суматоха на 1 януари, 2-ри може да бъде истинска почивка. Своевременно информирайте колегите си!

За фирмите е добре да извършат всички финансови операции за 2025 г. до края на годината, за да не се влачат стари задачи до 2 януари.

Този допълнителен почивен ден позволява плавен старт на новата година - както за гражданите, така и за икономическите и финансови субекти. Подготовката и логистиката, свързани с преминаването към еврото, могат да направят началото на 2026 г. по-спокойно и приятно.

Повече за новите почивни дни - вижте в следващото видео.

