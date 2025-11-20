С наближаването на последния ден от календарната година - 31 декември 2025 г., все повече граждани питат дали този ден ще бъде почивен. Вече е факт: Министерски съвет на Република България взе решение да обяви 31 декември 2025 г. за еднократно неработен ден.

Цели и мотиви

Основният мотив за обявяване на 31 декември за почивен ден е подготвителната дейност във връзка с въвеждането на еврото в България като официална парична единица. В доклада, изготвен от министъра на финансите, се посочва, че „преходът от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности … по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и други системи“ за безпроблемно въвеждане на еврото.

След заседание на правителството финансовият министър обяви, че мярката е еднократна и целева, с оглед успешното прилагане на реформата.

Практически последици

Поради взетото вече решение за деня, хората, които работят по график, ще имат възможност да съчетаят празничното настроение с малко по-дълга и ленива почивка.

За фирми и институции това означава, че на този ден няма да има присъствени задължения, което може да изисква предварителна организация, както от страна на служители, така и от организацията на работа.

От гледна точка на домакинствата: този ден се превръща в добра възможност за семейни срещи, лични планове, отдих преди големия ден или пък подготовка за него (1 януари), тъй като 1 януари вече е установен почивен ден съгласно календара на официалните празници.

Как да го използвате пълноценно?

Ясно е, че 31 декември ще е почивен – така че може да планирате вечеря или събиране с приятели на 30 декември, без да мислите за работа на следващия ден.

Ако имате право на отпуск, можете да го комбинирате така: например, ако включите отпуск и на 29–30 декември, може да се получи продължителен престой вкъщи или пък някъде далеч от дома. За фирми и служители е добра практика да уточнят навреме - кой обслужва спешни дежурства, ако има, кой ще работи по задачи, които не могат да се отлагат и т.н.

Целта е да се насърчи спокойствие у гражданите, което означава, че сега ще имате възможност да започнете новата година с по-малко стрес, защото плановете са наредени и денят е изчистен от служебни задължения. Важно е обаче да се възползваме от тази възможност разумно - с план, с грижа към семейството и с мисъл за това как да зададем тона за следващата година.

