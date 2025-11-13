Всяка жена, която балансира кариера и родителство, знае цената на времето, особено когато разчита на държавната подкрепа. Обезщетението за втората година майчинство – тези 780 лева – е финансовият стълб, който понякога държи ежедневието.
А то, разбира се, е предназначено за най-важното – памперси, храна, лекарства, мобилност и др. Но именно мобилността е на път да се промени през 2026 година. Предстоящото увеличение на цените за паркиране в София поставя пред родителите един въпрос, който засяга семейния бюджет.
Майките с малки деца не могат без кола – това е връзката им с яслата, педиатъра, дейности, които ги развиват. А всяко спиране пред тези места вече ще има нова цена.
Ще стигне ли майчинството за новите цени за зони?
Къде отиват парите от майчинството? Нека видим разходите за паркиране, които може да има почти всяка майка в първите две години от отглеждането на детето. Тези разходи ще разгледаме спрямо парите, които получава една майка, за това че е родител през втората година от майчинството си. Как новите цени на зоните в евро ще се отразят на месечните разходи през 2026 г.?
Месечното обезщетение за майчинство за 2-та година е фиксирана сума от 780 лева или приблизително 399 евро. Новите цени за почасово паркиране са:
- синя зона е 2 евро/час;
- зелена зона: 1 евро/час.
Приемаме, че всяко спиране пред ясла, лекар или плуване отнема около 1 час за паркиране. Тогава един месец изглежда така:
- Яслата: 5 дни в седмицата, а в месеца има 4 седмици = 20 часа (за да оставите и вземете детето).
- Лекар/педиатър: средно 1 път в седмицата, а месецът има 4 седмици = 4 часа.
- Дейности като плуване или друго: средно 1 път в седмицата, а месецът има 4 седмици = 4 часа.
Общо паркиране за месеца: 28 часа.
Локално платено паркиране за живущи
- Синя зона – 15 евро на месец, което прави 153 евро на година;
- Зелена зона – 10 евро на месец, което прави 102 евро на година.
Покритието на автомобила около дома е локално. Абонаментът за живущи (винетката) дава право на паркиране само в рамките на зоната, в която живеете – било то синя или зелена. Той е за локално платено паркиране.
Безплатно паркиране в зоната би могло да се случи, когато майката паркира колата си около дома, както и когато кара детето си в рамките на същата синя или зелена зона, абонаментът покрива тези часове и тя не плаща почасово.
Ако яслата е в друг квартал, се променя и зоната. Така майката, въпреки че има абонамент да паркира около своя дом, трябва да плати почасово за паркиране в чуждата зона. Тогава разходите от майчинството за паркиране стават 66 евро и представляват над 16.5% от майчинството.
Памперси или паркиране?
Разходът за почасово паркиране представлява директен финансов еквивалент в семейния бюджет, което налага внимателно планиране. Изчисленият месечен разход от 56 евро (14% от майчинското обезщетение) е равен на цената на целия месечен запас от висококачествени памперси за детето. Тези 56 евро са също така по-високи от средната месечна такса за общинска детска ясла и често надхвърлят месечните разходи за адаптирано мляко.
По метода на баба или пък не - как се отглежда дете по спокоен начин - вижте тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK