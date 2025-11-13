Всяка жена, която балансира кариера и родителство, знае цената на времето, особено когато разчита на държавната подкрепа. Обезщетението за втората година майчинство – тези 780 лева – е финансовият стълб, който понякога държи ежедневието.

А то, разбира се, е предназначено за най-важното – памперси, храна, лекарства, мобилност и др. Но именно мобилността е на път да се промени през 2026 година. Предстоящото увеличение на цените за паркиране в София поставя пред родителите един въпрос, който засяга семейния бюджет.

Майките с малки деца не могат без кола – това е връзката им с яслата, педиатъра, дейности, които ги развиват. А всяко спиране пред тези места вече ще има нова цена.

Ще стигне ли майчинството за новите цени за зони?

Снимка: iStock

Къде отиват парите от майчинството? Нека видим разходите за паркиране, които може да има почти всяка майка в първите две години от отглеждането на детето. Тези разходи ще разгледаме спрямо парите, които получава една майка, за това че е родител през втората година от майчинството си. Как новите цени на зоните в евро ще се отразят на месечните разходи през 2026 г.?

Месечното обезщетение за майчинство за 2-та година е фиксирана сума от 780 лева или приблизително 399 евро. Новите цени за почасово паркиране са:

Снимка: iStock

синя зона е 2 евро/час;

зелена зона: 1 евро/час.

Приемаме, че всяко спиране пред ясла, лекар или плуване отнема около 1 час за паркиране. Тогава един месец изглежда така:

Яслата: 5 дни в седмицата, а в месеца има 4 седмици = 20 часа (за да оставите и вземете детето).

Лекар/педиатър: средно 1 път в седмицата, а месецът има 4 седмици = 4 часа.

Дейности като плуване или друго: средно 1 път в седмицата, а месецът има 4 седмици = 4 часа.

Общо паркиране за месеца: 28 часа.

Локално платено паркиране за живущи

Снимка: iStock

Синя зона – 15 евро на месец, което прави 153 евро на година;

Зелена зона – 10 евро на месец, което прави 102 евро на година.

Покритието на автомобила около дома е локално. Абонаментът за живущи (винетката) дава право на паркиране само в рамките на зоната, в която живеете – било то синя или зелена. Той е за локално платено паркиране.

Безплатно паркиране в зоната би могло да се случи, когато майката паркира колата си около дома, както и когато кара детето си в рамките на същата синя или зелена зона, абонаментът покрива тези часове и тя не плаща почасово.

Ако яслата е в друг квартал, се променя и зоната. Така майката, въпреки че има абонамент да паркира около своя дом, трябва да плати почасово за паркиране в чуждата зона. Тогава разходите от майчинството за паркиране стават 66 евро и представляват над 16.5% от майчинството.

Памперси или паркиране?

Разходът за почасово паркиране представлява директен финансов еквивалент в семейния бюджет, което налага внимателно планиране. Изчисленият месечен разход от 56 евро (14% от майчинското обезщетение) е равен на цената на целия месечен запас от висококачествени памперси за детето. Тези 56 евро са също така по-високи от средната месечна такса за общинска детска ясла и често надхвърлят месечните разходи за адаптирано мляко.

По метода на баба или пък не - как се отглежда дете по спокоен начин - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK