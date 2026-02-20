Новият сезон на „Ергенът“ е едно наистина диво приключение! Екзотиката на Шри Ланка разгорещи участниците още в самото начало – тримата ергени и някои от момичетата участват в романтична фотосесия по случай Деня на влюбените – от любов в офиса и на плажа до непредсказуеми моменти в джунглата.

Тримата ергени - Марин, Крис и Стоян избраха само няколко от дамите за тази групова среща - Пламена, Илияна, Алия, Цветелина Ненова, Румяна, Татяна и Анастасия, а някои от тях дори имат солиден опит пред камера в реалния живот. Забавляваха се изключително много, отпуснаха се бързо и изпълниха артистичните си роли успешно.

Месечната тема на сайта ни Ladyzone е "Любов без сценарий", а тази креативна фотосесия на ергените и дамите оставя усещане за същото послание - случва се с импровизация на момента! Те влязоха в интересни и вълнуващи роли, а позите измисляха, докато се докосваха нежно и се гледаха в очите. Имаха зададени само основните теми - любов в офиса, на плажа и в джунглата, но всичко останало участниците фантазираха на момента и го изпълняваха. Диви, чаровни и готови на всичко в името на любовта, момичетата показаха своята творческа страна и смело демонстрираха различни пози и идеи по време на снимките. Някои дори доста провокативни.

Снимка: Филип Станчев

Твърде близо един до друг, дамите и ергените определено се сближиха повече след тези снимки. Изследваха рефлексите на телата си, потъваха в погледа на другия и се усетиха на едно по-дълбоко и емоционално ниво.

Снимка: Филип Станчев

