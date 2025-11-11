Публиката на конкурса „Мис Свят Чили“ стана свидетел на необичайно зрелище. По време на полуфинала, посветен на таланта, една от участничките в надпреварата - Игнасия Фернандес представи своите вокални умения в стил „дет метъл“.

27-годишната Фернандес се занимава с мода, но освен това е и певица и фен не екстремната музика. През 2020 г. основава дет метъл групата Decessus. И явявайки се на конкурса, не се поколебава да демонстрира своите умения.

Заедно с китариста Карлос Палма, Игнасия излезе на сцената и изпълни песен с впечатляващи гърлени „гроу“ вокали, напълно в духа на дет метъл стила. И така, облечена в черна, елегантна дантелена рокля, тя представи една неочаквана страна на конкурсите за красота.

Изпълнението ѝ бе посрещнато с бурни аплодисменти и я превърна в една от най-запомнящите се участнички в шоуто. По-късно самата тя сподели колко важна роля е изиграла тежката музика в нейния живот и развитие. „Метълът е основна част от това което съм като човек. Това е моето убежище, източник на сила и смисъл. И да мога да изразя това на сцената на Мис Свят Чили, беше възможност, която изключително ценя.“

И допълва, че се е стреми да „разшиява границите“ и да вдъхнови всички онези, които се страхуват да се заявят.

А резултатът говори сам по себе си: на финала, проведен в неделя, 9 ноември, Игнасия бе коронясана за „Мис Свят Чили“ 2025. И ще представя страната си на 73-тото издание на конкурса „Мис Свят“ 2026.

След победата си Игнасия сподели в социалните мрежи, че не би могла да бъде по-щастлива и по-благодарна. „Приемам това красиво предизвикателство и с цялата си енергия и сърце съм готова да представя страната си по най-добрия възможен начин. Благодаря за световното признание на моето пеене — част от душата ми, която ме вдъхновява да продължавам да се развивам и да мечтая.“

Снимка: instagram/ignacia.fdez

Със смелостта си, Игнасия Фернандес се превръща в още един пример за съвременна жена и кралица на красотата, която категорично заявява себе си и не се страхува да разчупи стереотипите. И доказва, че няма несъвместими неща и понятия.

Игнасия е родена и израснала в Сантяго, Чили, където съчетава кариерата си на модел, започнала още през 2013 г. с другата си голяма страст: екстремната музика. Заедно с групата си Decessus тя e делила една сцена с изпълнители от ранга на Jinjer иа Epica. Имат участия на фестивали във Финландия и Германия, пише Blabbermouth.

Любопитното е, че и България има своя подобен пример. През 2024 г. Славея Иванова се яви на сцената на „Гласът на България“ и буквално „отвя главите“ със своите метъл изпълнения.

Още за участието на Славея - да си припомним чрез видеото:

