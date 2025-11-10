Шестото издание Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 10 до 12 юли 2026 г. Към вече обявените Helloween и Twisted Sister се включват още шест банди, две от които идват за първи път в България.

Австрийските симфометъли Visions of Atlantis ще видим в деня на Twisted Sister в първия ден на фестивала. Пригответе се да отплавате с мултинационалната пиратска метъл машина, която пренася кинематографични, епични приключения на сцената.

Всички фенове ще се присъединят към Армадата и ще се насладят на истории за сила, издръжливост и неизследвани морета. На този ден за първи път в България ще видим американската хард рок банда от New York – AMH (Adam and the Metal Hawks), чийто вокалист е Adam Ezegelian финалист от шоуто American Idol.

Фолкметълите от Финландия, Korpiklaani ще видим във втория ден на фестивала - 11 юли. Известни преди като Shamaani Duo и Shaman. За разлика от други фолк метъл банди, които започват с метъл и после добавят фолк, Korpiklaani стартират с фолк, преди да добавят и метъл към звученето си. Името на групата на фински език се превежда „Клан от пустошта“, а в разговорния език „korpi” означава тъмна стара гора.

Англичаните от Gloryhammer ще са ко-хедлайнери на Helloween в последния ден на фестивала - 12 юли. Стилът им се определя като симфоничен пауър метъл. Всеки член на бандата пресъздава различен герой, и групата има изключително сценично присъствие.

Преди тях за първи път в България, ще видим шведската слийз рок банда Hardcore Superstar, създадени през 1997-а с единадесет студийни албума до момента. Швейцарската изцяло дамска пауър метъл банда Burning Witches е последната група за сега, обявена за 12 юли.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley вижте на https://midalidarerock.bg.

Вижте повече за Midalidare Rock In The Wine Valley в следващото видео:

