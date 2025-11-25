Когато за първи път предлагат на Деси Слава да изпълня песента „Татко, влюбих се в мъжкар“, тя не просто я усеща като своя, но я припознава като мисия. Музикалният проект е по текст на Папи Ханс. Решението обаче да я изпее жена, и то такава, която има личен опит с домашно насилие, се оказва изключително правилно.

25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

Променящ момент в живота на Деси Слава е моментът, в който осъзнава, че насилието не винаги е крясък, силен удар или разбит прозорец. Понякога то е тих натиск, ревност или неизпълнено обещание. В случая на певицата е мъж, който е нарцисист.

Клипът към песента е във винтидж стил. Цветовете са пастелни, с преобладаващо розово. И именно в това е контраста между красивата визия и грозното, което може да се случва между двама души.

„Какво ако някоя млада жена, слушайки ме, осъзнае, че това, което преживява, не е „част от любовта“, а червен флаг? Какво ако това ѝ даде смелост?“ Певицата вярва, че с тази песен подава ръка — „да им подам ръка, да усетят подкрепа и надежда“. Според нея никоя жена не бива да е сама в болката си.

Участието си в този проект приема не е просто професионален ангажимент, а много лично.

"Знам какво е да преживееш насилие и да мълчиш дълго, защото ти е трудно да признаеш дори пред себе си какво ти се случва. Когато миналата година видях колко жени се разпознаха в посланието и колко от тях ми писаха, за да споделят своята история, осъзнах, че тази кампания има реална сила. Затова се връщам — за да дам своя глас и за да покажа, че никоя жена не трябва да минава през това сама." - сподели певицата в Инстаграма си.

Всяка четвърта жена е жертва

По неофициална статистика всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие. Това е война, която се води всеки ден. Появяват се все повече истории на страх, разбити семейства, загубени животи, които остават след себе си деца, родители, приятели, които ще носят тази болка завинаги.

„Всеки иска „мъжкар, но мъжкарите са мъже, които спазват правилата, действат според морални принципи и държат на думата си. И никога — абсолютно никога — не се наричат сами „мъжкари“, споделя авторът на текста Папи Ханс. Той подарява песента за каузата и на Деси Слава, защото според него нейният глас е по-силен като социален вик, отколкото като поредния поп хит.

"Иска ми се да споделя това не само като певица, но като жена, която е плакала, страхувала се, но накрая е намерила сили да говори. Защото вярвам: говорейки – разчупваме тишината, а когато тишината се руши, може да се роди надежда."

"Историята в „Татко, влюбих се в мъжкар“ на Папи Ханс и Деси Слава е болезнено разпознаваема. Вярвам, че може да достигне до жени, които имат нужда да чуят, че това, което преживяват, не е „нормално“ - изрази позиция и кметът на София, Васил Терзиев.

